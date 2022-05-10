防疫紓困特別預算8400億花到哪裡去了？　蔡政府帳本曝光

▲國內疫情多點爆發，PCR篩檢量能緊繃。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

為防治新冠肺炎疫情，並因應其對國內經濟、社會之衝擊，政府編列紓困預算，金額高達約8390萬，其中防治預算佔1466億。如今本土疫情升溫，無黨籍立委高金素梅翻出支出細目，「大家自己看，錢是怎麼花的？」

立法院於2020年2月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，金額約8390萬，總額度幾乎用罄，當中的防治預算1466億，則至今年3月31日已用掉1171億。

根據支出細目，購置檢驗耗材、設備及辦理檢驗與檢體運送等這項就編列159億，已花掉146億，包括指定檢驗機構檢驗費139億、採檢拭子2.54億、檢驗試劑耗材2.44億、檢體運送4723萬、機器1.42億、購POCT核酸檢測儀1750萬。

另外，防疫物資徵用、採購及運送等則編列173億，已花掉84億，含有防護面罩64億、隔離衣9.41億、防護衣6.58億、防疫物資配送及倉儲1.45億、快篩試劑5264萬、呼吸器及製氧機等儀器9096萬、防疫醫療設備及器材徵用購置1.069億。

高金素梅質疑，這是今年3月31日的預算支出細目，4月疫情開始升溫、爆發，指揮中心是否超前部署了？預算經費支出合理嗎？為什麼防護面罩花了64億、快篩劑才5264萬？為什麼花了146億提升檢驗量能到每天20萬人卻只能做到8萬人？

▼政府防治預算支出細目。（圖／翻攝高金素梅臉書，點圖可放大）