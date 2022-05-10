快訊／姻親不得代理地方首長　立院三讀修正《地方制度法》防弊

▲羅吉祥涉每人3萬買票賄選固樁案，遭判刑3年10月定讞。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會10日三讀修正《地方制度法》部分條文，明定未來縣市首長、鄉鎮市長、村里長的代理人，不得為被代理人的配偶、前配偶、四等親內的血親，以及三等以內的姻親關係。此次修法並未觸及縣市升格、村里長從「無給職改為有待遇」等條文。

現行地方首長因辭職、去職、死亡、停職等原因出缺時，由地方機關派員代理，但因並未就代理員的身份或資格進行限制，實務上出現代理人選為原地方首長的配偶或有血親關係，例如新竹縣竹東前鎮長羅吉祥2018年地方選舉時，因違反《選舉罷免法》遭判刑，依法停職，新竹縣政府指派羅吉祥妻子張順朋代理，產生諸多爭議，造成社會觀感不佳。

為減少代理人資格問題，立法院三讀修正《地方制度法》，明定未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等以內的姻親關係。

另外，為了保障原住民族地區的參政權益，三讀條文明定，山地鄉鄉長若辭職、停職、去職或死亡，派任的代理人也應具備山地原住民的身分。

民進黨立委沈發惠三讀會後發言說，修法是為了避免政治被少數地方家族給把持，因此修法規範相關資格限制，避免後續指派代理人選時產生諸多爭議，感謝朝野立委及內政部對修法給予贊同。

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／翻攝自國會頻道直播）