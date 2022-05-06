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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立法院爆確診3位數　國民黨、民眾黨、時力籲「不開臨時會」

▲NCC新任委員人事案　立法院付委審查。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院議場。（圖／記者呂晏慈攝）

記者陳弘修／台北報導

本土確診數以數萬計每日攀高，6日最新的全國確診數為3萬6168人，根據衛福部本週在行政院會上報告的估計，下週空單日恐創下破十萬的確診數，而台北市長柯文哲6日也表示，他預估北市的疫情高峰期會從5月16日開始。談到疫情也開始在立法院蔓延，國民黨團國民黨團總召曾銘宗表示，現在疫情嚴重，連立法院都買不到快篩試劑，建議今年不要開臨時會，對此，民眾黨團總召邱臣遠與時代力量立委陳椒華也持贊成態度。

疫情燒進立法院，立法院長游錫堃6日下午主持朝野黨團協商時透露，截至昨日已經累積4名立法委員確診，另加上職員、助理、警衛、工友和司機等共有86人確診，「今天有可能突破3位數」。

游錫堃坦言，疫情真得有點緊張，但依照《立院職權行使法》規定，只要立委人數3分之1就能夠成會，目前還不會影響開會狀況，且立法院視訊會議整備完成，所以他請朝野黨團交換意見，應該考慮接下來若是疫情緊急，是否要開視訊會議？發生到什麼狀況要採取「部分動員」輪班，以及到什麼時候要停會？

▲立法院長游錫堃主持院會。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長游錫堃主持院會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，國民黨團總召曾銘宗表示，現在疫情嚴重，連立法院都買不到快篩試劑，呼籲院方應該發快篩試劑給所有員工、助理，不然立法院很快就關門了，他建議今年年中不要開臨時會。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，立法院目前看起來非常危險，本會期只剩3週時間，建議比照過去經驗，若是8月疫情稍有趨緩，可以再開臨時會；時代力量立委陳椒華對於暫緩開臨時會持贊成態度。

民進黨團總召柯建銘則認為，現在疫情還沒有那麼嚴重，還沒有到停會的程度，若是率先停起來，全國壓力很大，不是很好的示範，建議各黨團針對國營事業預算案不要用「案海」，若是大家都同意，立法院可以把「表決」數位化。

▲朝野兩黨於立法院院會表決議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲朝野兩黨於立法院院會表決議案。（圖／記者林敬旻攝）

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