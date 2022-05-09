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新婚房升級家庭房！系統櫃結合跳色牆面　譜出繽紛和諧的新古典風情

文／時尚家居

（空間暨圖片提供/三商美福）

曾經為屋主打造充滿夢想與幸福的新婚房，而今隨著孩子們的出生與成長，家的格局與機能需升級與重整，除了滿足新購屋的隔間重劃與收納擴充外，更活用不同造型系統櫃牆，結合牆面跳色創意，成就出優雅繽紛的新古典風情，刻劃出細膩線條堆疊豐富層次，將系統傢俱融入風格裝潢的優勢，淋漓盡致的完整發揮美意。

（空間暨圖片提供/三商美福）

系統傢俱整合裝潢　間隔出多機能美型儲物空間

從二人世界到四口之家，新居需擴增兩位女孩各自的獨立天地，收納容量也須升級，曾經的國外生活經驗，更渴望再度擁有寬敞開放的雅緻古典風格，於是整合設計師與業主的創意與想法，將系統櫃多樣化的特性運用於本案，從玄關、餐廳與兒童房到主臥室，不同層次的白與各具完美比例的細緻線條、溝槽，融入溫潤又吸睛的整體氛圍，交織出古典與鄉村的美好演繹。歐美居家普遍都具有儲藏間的規劃，設計師把入口延伸至餐廚的區域，以英式古典櫥櫃結合鄉村線條面板，輔以木作裝潢連接，圍塑出為玄關與餐廳中的獨間儲藏室，闔上特意仿製的純白門片，儲藏間入口被全然隱藏，純白簡約的外觀淡化櫃牆量體的厚實感，加上貼心側開一道外出衣物櫃，高機能又美型十足的系統櫃徹底滿足海量收納，也化身公用空間的區隔巧思。

（空間暨圖片提供/三商美福）

（空間暨圖片提供/三商美福）

巧搭空間跳色　不同系列造型門板形塑視覺層次

源於久居外國的經歷，希望可以重現歐美居家的用色繽紛，重點電視牆與餐廳側牆選用女主人最愛莫蘭迪灰藍調，灰藍電視面與大理石紋理陶板沙發背牆、淺橡超耐磨木地板、白色系統櫃，交融出清新又不失活潑的美式居家風格。

（空間暨圖片提供/三商美福）

懸掛著紀念盤的藍色餐廳側牆，則和清麗亮眼的展示櫥櫃互為呼應，玻璃櫥窗裡陳列精心蒐藏的典雅餐瓷，重溫浪漫講究的用餐時光。轉入私領域，系統櫃再度化身為收納與隔間的重要元素，象牙白家具結合更衣間隔牆機能，帶有鄉村調性的細緻直紋面板，為睡眠天地注入恬靜悠閒氣氛。兩間兒童房系統家具獨特的五道細緻線條、淺凹溝槽造型及霧面白，營造出低調又輕盈的暖意，並為年幼的妹妹房書櫃牆下方，細心增設與床鋪齊高的踩踏平台，方便拿取書籍也暗藏玩具桌遊儲放處，系統板材的靈活度與客製化再次令人驚艷。

（空間暨圖片提供/三商美福）

完工精準度高而有效率、板材全面採歐盟認證低甲醛材質、世界級滑順耐用五金，重點更在全景線上監工與720°VR 全境擬真實境，讓當時身處國外的男主人可以零誤差溝通與即時掌握施工狀況。三商美福再次實現屋主理想的居宅美夢，不論從新婚到小家庭，皆能擁抱滿滿幸福的享樂生活。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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