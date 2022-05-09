數位證明「取代診斷書」保險業不滿拒賠　陳時中喊：合法證明都可以

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，除了快篩實名制受到關注之外，防疫保單認定理賠問題也引發爭議，導致民眾塞爆醫院，業者也不滿「數位健康證明」取代診斷書相關政策。指揮中心指揮官陳時中今表示「坦白講保險合約也不是我們能夠管，只能提醒保險業者有履行的義務，也不要造成民眾恐慌。」

陳時中今上午赴立法院衛環會進行備質詢，民進黨立委吳玉琴直問「防疫保單最近很亂，數位健康證明取代診斷書，業者不買單，業者要串聯拒賠？」相關看法，對此，陳時中回應「防疫保單基本上是保險合約，保險合約是經過經管會核准，都有照合約履行義務。」

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陳時中接著表示，對指揮中心而言，坦白講保險合約也不是我們能夠管，只能提醒保險業者有履行的義務，也不要造成民眾恐慌。他強調「合法證明都可以使用，不要因為引發恐慌，讓大家很急著要居隔證明，一下說什麼證明不行、什麼證明可以，大家都擠到醫院去。」

另外，產險公會日前和所有業者討論「理賠數位證明」取代診斷書，但多家產險業仍持反對態度，相關理賠規定，也讓業者和民眾間出現矛盾。陳時中也呼籲大家不要急，保險有兩年請求全，所有都是合法合規，確實有確診和居隔，就會提供足夠的證明，確保民眾保險權益不受損害。