連博物館也炸！澤倫斯基：超過200座文化遺產遭俄軍摧毀

▲烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄軍摧毀文化遺產。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭超過2個月，不僅各地民間設施被炸毀，更有超過200座文化遺產因襲擊而毀壞。烏克蘭總統澤倫斯基稍早也強力指責，俄羅斯用導彈炸毀位於哈爾科夫（Kharkiv）的「史高伏羅達博物館」。另一方面，俄軍目前將火力集中於馬力波、敖德薩（Odessa）以及烏東頓巴斯地區，而烏方仍在試圖營救受困平民。

根據《天空新聞》報導，澤倫斯基7日晚間發表談話稱，俄軍以一枚導彈，炸毀了哈爾科夫的史高伏羅達博物館（Hryhorii Skovoroda Museum）。史高伏羅達博物館是為了紀念18世紀的烏克蘭哲學家與詩人所建的博物館，並讓民眾了解基督徒的生活態度。澤倫斯基諷刺地說道，「對於俄羅斯而言，博物館、基督徒的生活態度似乎是一種可怕的危險。」

他還直言，從戰爭開始到現在的每一天，俄軍都在做一些讓人難以言表的事情，不斷刷新人類底線。據悉，俄羅斯到目前為止已經摧毀了超過200座的烏克蘭文化遺產。俄軍稍早甚至對敖德薩展開一系列攻擊，澤倫斯基說，敖德薩的每一條街道幾乎都有紀念價值與歷史意義，但顯然對於俄軍而言，這些根本就無關緊要，因為他們只會「殺戮和摧毀」。

談到馬力波的救援任務時，澤倫斯基則表示，「目前仍在努力地疏散所有保衛這座城市的英雄。這很困難，但也很重要。我們沒有失去希望，也不會停止行動，每天都在尋找可行的外交方法。」烏克蘭當局也將在馬力波與附近地區，和民眾一同為開設人道走廊而努力。

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