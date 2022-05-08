轟台灣共存方式很原始　國民黨醫療委員會：政府任由人民被病毒淘汰

▲全台本土疫情延燒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，確診數連日創新高，6日更爆出新北市一名孕婦染疫失去意識、腹中胎兒宣告不治、隔天凌晨也不幸身亡，年僅20歲，引發關注。對此，國民黨醫療委員會批評，政府在沒有準備好與疫情共存的充分條件下，強迫人民接受病毒的洗禮，殺人者不是病毒，而是以層層關卡阻礙民眾求生的政府。

國民黨醫療委員會指出，政府把民眾的生命健康完全拋諸「自然法則」去試煉，任由人民去接受病毒的淘汰，像是說好的全球公認最優質的輝瑞口服藥Paxlovid呢？使用限制這麼多，有多少台灣染疫者使用過？說好的快篩劑呢？不是承諾篩劑會越來越多？怎麼給校園孩子的篩劑，從6日之前的每人兩劑，又瞬間砍半減為一人一劑？指揮中心指揮官陳時中一拖再拖，整天扯些藉口，就是不讓民眾容易買到，就是不讓民眾輕易篩檢，好把染疫黑數藏好藏滿。

國民黨醫療委員會砲轟，疫情共存就是要鬆綁防疫手段，但鬆綁是有先決條件：疫苗、快篩、藥品，三寶缺一不可，政府都有做充足的準備嗎？去年台灣「新冠死亡率」名列全球前矛，可謂台灣之恥，今年準備的狀況並沒有比去年更好，政策及指引朝令夕改不說，明明孕婦等人的死亡，就與染疫有相當因果關係，陳時中不僅不給予早逝生命最基本的安慰及補償，還扯甚麼因其他病症致死，分明就是把民眾當笨蛋耍。

國民黨醫療委員會表示，陳時中什麼都沒準備，靠的就是大內宣，仰賴的就是一套套華而不實的話術，只要有缺東西，一概就是用「緩兵之計」，他的共存方式很原始，就是讓病毒去淘汰老幼病弱的人口，這些人對於政府而言，似乎不過就是幾個數字，而一個防疫指揮官，面對這些無辜染疫死亡的台灣人，睡得心安嗎？