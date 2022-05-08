護理師嘆「第一次濕到會滴水」進隔離病房再戰　萬人感動：辛苦了

▲隨著疫情升溫，醫療量能的負荷也隨之增加。（示意圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土確診數大增，造成全台醫院急診人潮爆滿，第一線的醫護人員甚至忙到沒時間吃飯喝水。一名正妹護理師PO出脫下隔離裝，到休息區時衣服因汗水全濕透的照片，瞬間湧入萬名網友鼓勵及感謝，「謝謝所有醫護人員，您辛苦了」。

該名護理師在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她工作至今第一次遇到汗濕透了全身衣服的情況，且衣服還可以滴出水來，且這樣的狀態僅僅是她們在隔離病房4小時的「戰績」；在她們去離隔離病房一段距離的休息區短暫休息後，又要再以濕透的狀態，回去隔離病房拚6小時。

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▲護理師分享「第一次濕到會滴水」的工作經驗。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



▲原PO的衣服因汗水而變深色（左圖），右圖為防護衣示意圖。（組圖／翻攝爆廢公社公開版、記者李毓康攝）



護理師也附上衣服、褲子全濕的照片，並解釋衣服跟褲子本來都是淡淡的粉紅色，但因被汗水浸溼，都呈現了深色；此外，她也說下班後將防護衣、口罩脫掉快2小時，臉上的壓痕都不會消失，耳朵也被壓到很痛。

該文PO出後很快吸引破萬網友按讚留言，「醫師，護理師，護理人員~感謝您們」、「辛苦了⋯我們醫院的護理師為了不脫衣服，甚至穿上尿布，看了都心疼不已」、「辛苦了，感謝所有醫護人員的付出」、「感謝第一線的護理師們，妳們！辛苦了」、「兔寶寶加隔離衣N95+外科口罩+帽套面罩，站著等病人來就流汗了，更何況動來動去」、「感謝有妳們每一位天使的守護，希望疫情早日平息」、「今天跑了二個地方急診要掛PCR，人都是多到爆，辛苦這些醫護人員了」、「大家不用一句辛苦了，真的！！去醫院對醫療人員多5分鐘的耐心，口氣客氣一點，醫療人員會更感謝」。

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