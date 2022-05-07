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她送養20天嬰兒！Line留「告別179字」請領養者轉達：別跟我吃苦

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO因經濟狀況無力照顧孩子，決定送養。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「這是一個做媽媽，唯一能給孩子的」，一名女網友表示，她因經濟問題，不得已將剛出生20天的孩子送養，最後留下179字給領養者轉達，希望孩子可以理解媽媽的苦衷，該文PO出後立刻吸引6000多人按讚留言。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她知道孩子跟著她會吃苦，才決定將剛出生20天的孩子送養，「有時候痛恨自己的沒能力，我更希望留更多給孩子的是祝福，這是一個做媽媽，唯一能給孩子的」，「我沒經歷過孩子開始學會翻身、爬行、走路，這是一個作為媽媽一生最大的痛…..孩子只在我身邊20天而已…但他在我肚子裡10個月。我很慶幸，孩子的收養人給了孩子我沒辦法給的一切」。

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▲▼28歲女送養20天大嬰兒！Line留「告別179字」請領養者轉達。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO留給孩子的話。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO也將要留給孩子的話跟照片截圖PO出，「親愛的寶貝：那年所有人都叫媽媽拿掉你，要我放棄你，但我能感覺你很努力在肚子裡，告訴我你想活著，我是你媽媽，只要活著的那一天，我便不準所有人欺負你。」

原PO說，「媽媽不後悔做出送養的這個決定，尤其是媽媽在照片中看到你在新家庭中，所展露的笑容，媽媽不希望你跟著吃苦，所以為了讓你擁有更好的生活，所以不得已放棄你了。但你要記住，媽媽不是不愛你，只是想讓你得到最好的！希望你在未來的人生，能夠得到最美好的人生，一路順遂」。

網友看完紛紛留言，「送養了，就是人家的了，不打擾才是真正的祝福」、「看完第一次我的頭上滿是問號，再認真看一次真的刷新我的三觀」、「其實可以不要打擾人家新家庭了，他已經重新生活了，而你也選擇放棄他了，就各自安好」、「不要再有下次了做好避孕」、「要生就負責，沒能力就不要生，其他都幹話」、「妳知道我也是被領養的那個，我至今都不希望我生母跟我有任何聯繫嗎」、「別鬧了，妳只是在感動妳自己」、「祝福妳，祝福孩子，沒有人能全然了解妳的處境， 惡毒的話就別放心上，希望孩子能健康快樂的在愛中成長」。

▲▼28歲女送養20天大嬰兒！Line留「告別179字」請領養者轉達。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO解釋送養孩子、留下話跟照片的原因。（圖／翻攝爆廢公社）

對此，原PO表示，孩子的父親在她懷孕期間跑走，且生產時大出血，導致她1年無法工作，家人也相繼罹病，「剩我一個必須撐起來，我能怎麼辦？孩子跟著我吃苦？」「我原本告知社工我不想提供所有的照片跟話語給孩子，我知道這對領養者不公平，但昨日跟領養者視訊，也跟社工聊過，他說領養者希望孩子不要帶著仇恨長大，他希望孩子能知道他不是因為不被愛所以被拋棄的想法，所以後面我才同意提供照片跟那些話」。

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