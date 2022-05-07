台南幼兒園未依規定進行防疫措施　教育局：依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰

▲台南市教育局長鄭新輝指出，幼童皆尚未施打疫苗，為阻絕校園傳染風險，確保幼兒的安全，教育局訂有學校和幼兒園因應疫情的停課標準。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關台南市1家幼兒園未依規定進行防疫措施一事，教育局表示，幼兒園未依規定進行防疫措施，將依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰。

教育局長鄭新輝指出，幼童皆尚未施打疫苗，為阻絕校園傳染風險，確保幼兒的安全，教育局訂有學校和幼兒園因應疫情的停課標準。教育局進一步表示，該園在處理幼生確診個案的過程中，於獲悉有幼生確診後，並未在第一時間依規定通知該班停課7天，將依傳染病防治法相關規定，移請衞生局裁罰，若該園併有疫調不實情事，亦將檢具相關事證一併移請衛生局依傳染病防治法相關規定處6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

教育局補充，園方若未善盡管理責任，讓幼兒園師生暴露於染疫風險中，造成傷害且情節重大，也會依幼照法第25、26條及第52條規定，處一定期間的減招人數、停招6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

教育局指出，相關法規如下：疫調不實者，移請衞生局依傳染病防治法處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。違反停課標準者，移請衞生局依傳染病防治法處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰。置幼兒園師生於染疫風險，由教育局依幼兒教育及照顧法第25、第26條及第52條，按情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

台南市教育局指出，截至7日下午2時，台南市國中小校園停課情形統計：1、因1人確診，「班級」停課：54校、110班。（國小40、國中14）；2、(依照新標準)因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：1校。（國小1）。