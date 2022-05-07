　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南幼兒園未依規定進行防疫措施　教育局：依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰

▲台南市1家私幼涉及沒有依照傳染病防治法還有COVID-19的防治特別條例相關規定，沒有第一時間就宣布停課，黃偉哲市長表示將依調查結果依法重罰及研議減招、停招處分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝指出，幼童皆尚未施打疫苗，為阻絕校園傳染風險，確保幼兒的安全，教育局訂有學校和幼兒園因應疫情的停課標準。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關台南市1家幼兒園未依規定進行防疫措施一事，教育局表示，幼兒園未依規定進行防疫措施，將依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰。

教育局長鄭新輝指出，幼童皆尚未施打疫苗，為阻絕校園傳染風險，確保幼兒的安全，教育局訂有學校和幼兒園因應疫情的停課標準。教育局進一步表示，該園在處理幼生確診個案的過程中，於獲悉有幼生確診後，並未在第一時間依規定通知該班停課7天，將依傳染病防治法相關規定，移請衞生局裁罰，若該園併有疫調不實情事，亦將檢具相關事證一併移請衛生局依傳染病防治法相關規定處6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

教育局補充，園方若未善盡管理責任，讓幼兒園師生暴露於染疫風險中，造成傷害且情節重大，也會依幼照法第25、26條及第52條規定，處一定期間的減招人數、停招6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

教育局指出，相關法規如下：疫調不實者，移請衞生局依傳染病防治法處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。違反停課標準者，移請衞生局依傳染病防治法處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰。置幼兒園師生於染疫風險，由教育局依幼兒教育及照顧法第25、第26條及第52條，按情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

台南市教育局指出，截至7日下午2時，台南市國中小校園停課情形統計：1、因1人確診，「班級」停課：54校、110班。（國小40、國中14）；2、(依照新標準)因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：1校。（國小1）。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
24歲就財富自由「月賺60萬」！他公開總資產：人生沒目標
鍾明軒買狗網戰翻！　女星揭「領養卡關」現實面
染新冠咳嗽如狗吠！　醫籲兒童出現「6症狀」速送醫
富邦防疫險再惹議！新保戶符合「1條件」將拒保
母親節全台有雨！梅雨季「首波滯留鋒」這天抵台
汪小菲直播哽咽！　哭訴：下個月可能宣布破產
快訊／小煜正妹老婆確診：再度分居！
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「HER-Story新女性50年」台南特展開展　黃偉哲：歡迎市民朋友前往參觀

台南幼兒園未依規定進行防疫措施　教育局：依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰

母親節疫情嚴峻！　蔡宗豪辦鄧麗君音樂會療癒人心

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

八大從業人員領取快篩剩3581劑　南投縣衛生局將機動發送

台東慶祝111年五一勞動節　饒慶鈴表揚82位模範勞工

疫情升溫！　北港警分局戶外偵訊區加強出入嚴控

花蓮慈院啟動快篩陽性篩檢站　緩解生理與心理症狀雙管齊下

日本自民黨青年局參訪團　赴基隆參觀首相岸田文雄先祖故居

屏東縣111年模範母親表揚　93歲曾李暖桃媽獲獎

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

顧家柴門口癡等爸回來　媽傻眼：還有我陪你啊

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

「HER-Story新女性50年」台南特展開展　黃偉哲：歡迎市民朋友前往參觀

台南幼兒園未依規定進行防疫措施　教育局：依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰

母親節疫情嚴峻！　蔡宗豪辦鄧麗君音樂會療癒人心

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

八大從業人員領取快篩剩3581劑　南投縣衛生局將機動發送

台東慶祝111年五一勞動節　饒慶鈴表揚82位模範勞工

疫情升溫！　北港警分局戶外偵訊區加強出入嚴控

花蓮慈院啟動快篩陽性篩檢站　緩解生理與心理症狀雙管齊下

日本自民黨青年局參訪團　赴基隆參觀首相岸田文雄先祖故居

屏東縣111年模範母親表揚　93歲曾李暖桃媽獲獎

台南七股半日遊！踏上台灣最西點「移動沙洲」　再享肥美烤蚵吃到飽

北韓發射潛射飛彈　日本防衛省：落入「專屬經濟海域」外

義消邊開車邊滑手機被制止　竟回嗆「你去投訴檢舉啊」

61萬美食部落客「出櫃留遺言」輕生！　親友證實死訊⋯得年26歲

獨／登阿冷山三角點扭傷腳踝　搜救員輪流揹負下山

《漁港肉子》稚嫩童聲超耳熟！11歲稻垣來泉獻唱　影迷笑著就哭了

妹子睡覺「必開1家電」兼助眠　起床驚覺喉嚨怪怪的！網笑了

繽紛「鯉魚旗」免費拍！桃園神社3大日本主題展　還有繡球花和果子

基輔市長籲居民「勝利日」待在家！　警告烏克蘭全境恐遭轟炸

平時恰北北！吉娃娃全身狂抖「乖乖挨2針」　獸醫師稱讚牠很勇敢

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

蕭煌奇演唱會　鄭文燦曝他被「蔡主席」發掘

有獎金！　Home+中嘉寬頻在地影像培力與徵件

男狂加「霸王油」還想騙　租車到期也不還

疫情海浪淹廟會女神團！新創化粧品成浮木　創辦人跪謝母恩

桃園繡球花季將登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

台南市公布最新版停課標準

台南市勞工局5月職場ㄟ大小事講座登場

疫情升溫　北港警分局戶外偵訊區加強嚴控

國中及補習班國三改採線上教學

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

蔡宗豪辦鄧麗君音樂會療癒人心

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

更多熱門

關鍵字：

台南幼兒園未依規定進行防疫措施　教育局：依情節按傳染病防治法及幼照法裁罰

讀者迴響

熱門新聞

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

國高中到大學取消全班、全校停課

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

賀瓏台上突脫稿遭警告！

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

快訊／金曲歌王夫妻雙雙「快篩陽性」！

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面