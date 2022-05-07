北市槍擊「轟7槍」...槍手轟錯門尋錯仇　江湖2傳言曝光！

▲北市又傳槍擊，有人認為是日前萬華槍擊的報復行動，也有人指出是酒後被數落不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市再度傳出暗夜槍響，槍手在重慶北路4段開完槍後跑到大同分局重慶北路派出所投案，因與日前萬華開發公司同樣被開7槍，有人臆測可能是報復行為，但也有人指出，槍手為某集團大哥的金牌護衛，卻因喝酒後被社子角頭數落，所以才會持槍報復，事後又因鄰近重慶北路派出所，所以直接攜槍投案。

警方調查，21歲的吳姓槍手，在6日晚上於重慶北路4段上的一處民宅與50歲綽號「瑞哥」的男子喝酒，事後還跑林森北路等處喝酒，連續跑了4攤之後，吳姓槍手不滿被社子地區角頭瑞哥數落「你長不大」之類的酸言酸語，於是氣沖沖跑回家持改造手槍，返回重慶北路瑞哥住處狂轟7槍。

但是吳姓男子因為喝酒醉，所以根本搞錯對象，直接朝瑞哥的隔壁鄰居猛轟7槍後，跑到鄰近的重慶北路派出所投案，士林分局社子派出所警員前往瑞哥住處查訪，瑞哥竟然向警方表示，自己上午不舒服，快篩呈現陽性反應，警員獲悉後立即回報，也立刻要求查訪警員立即快篩確認健康狀況。

知情人士透露，日前萬華一家開發公司，因得罪另一派人馬的金主，所以被人持衝鋒槍朝大門狂開7槍，與這次鐵捲門上的7個彈孔不謀而合，且涉嫌開槍嫌犯也都是20多歲的年輕男子，最後也是前往大同分局轄下的派出所投案，不排除與日前槍擊案有關聯。

但也有人指出，吳姓槍手為某集團要角，該集團主要從大同區發跡，吳姓槍手也是該集團大哥的金牌貼身護衛，當天吳姓槍手與社子地方角頭瑞哥喝酒，卻不滿被數落才會心生怨恨，心有不甘就前往開槍報復，卻搞錯對象。