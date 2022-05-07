台中男失蹤8hr現身台北　身上僅100元怎搭車...眾人稱離奇

▲▼台中1名失智男子人間蒸發8個小時，後來現身在台北車站，家屬感謝員警努力找回。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名77歲謝姓男子日前上午9點多獨自出門後即告失蹤，家人遍尋不著求助警方，警方依可能路徑調閱沿路監視器，發現謝男最後走進台中火車站後即有如人間蒸發，完全找不到人，下午5點家屬突然接獲台北火車站鐵路警察通知，原來謝男迷失在人潮擁擠的車站，家屬喜極而泣，趕緊北上帶回，至於謝男身上僅100元，無悠遊卡，也沒訂票，如何進入月台？且沒被查票員發現？令人直呼太離奇。

台中市警察局第三分局正義派出所警員楊英明，日前早上10點多接獲謝姓女子報案，謝女神色緊張的說，失智父親早上9點多獨自跑出門，身上僅有1張百元現鈔，沒有攜帶手機和任何證件，由於疫情因素，已有半年多沒有外出，對於可能會去的地方，實在毫無頭緒，非常擔心安危。

楊員受理後陪同謝女返回住家附近四處調閱監視器，土法煉鋼一步步拼湊出謝男稍早的足跡，楊員發現，謝男從家裡走出後，先是步行到公車站牌等公車，隨後搭上往台中火車站方向的公車，最後調到的監視器畫面顯示，謝男在火車站前下車，然後進入車站內，線索到此斷線。

就在家人心急如焚之際，下午5點突然接獲鐵路警察局台北分局台北分駐所來電，原來謝男進入台中火車站之後，搭乘北上列車抵達台北火車站，結果在人潮擁擠的台北車站內迷路，鐵路警察前來協助時，發現謝男上午才被通報失蹤，趕緊打電話連繫家屬。

謝女立即開車北上接回父親，返回台中後，特地傳簡訊向楊員報平安並感謝楊員不放過任何一個有可能的角落，才能讓父親的8小時走失記平安落幕。

警方雖然順利找回謝男，但對於謝男身上僅有100元現鈔，沒有任何證件，也沒有訂票，如何進入月台？搭的是對號車或區間車？且沒有被查票員發覺？令人不解。