老是被懷疑「你和我老婆有一腿」　他藏利剪猛刺酒友臉部

▲張姓男子不甘被酒友認為是小王，在萬華車站持利剪猛刺酒友涉嫌殺人未遂。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華火車站日前發生流血衝突，張姓男子不滿一直被酒友質疑和妻子有染，多次否認不成，一氣之下持剪刀朝酒友頭部猛刺2下，酒友當場頭破血流，全身白衣染紅，所幸送醫縫合傷口已無大礙，張男被鐵路警察逮捕後移送法辦，經檢察官聲請羈押，台北地院法官考量張男預謀殺人，可能再對酒友不利，裁准收押。

犯案的張姓男子和酒友其實都是萬華地區街友，張男白天會到新北市上班，但晚上就會回萬華車站，和被害人相聚喝酒，但最近這陣子，酒友老是懷疑自己的妻子和張男有染，張男多次撇清也沒用，竟開始隨身攜帶剪刀，伺機犯案。

4日晚間10點15分，張男和酒友在萬華車站西站大廳外喝酒，酒友果然又提起張男是小王的事情，張男一怒之下，拿出剪刀猛力攻擊酒友，在酒友頭臉部刺出2個傷口，酒友被送醫時，全身白衣都被染紅，縫了3針才止住失血。

張男遭獲報趕到的鐵路警察逮捕後，依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署，張男坦承行兇，被檢察官以居無定所有逃亡之虞等理由，向法院聲請羈押禁見，法官審理認定，張男藏剪預謀犯案，雖然固定睡在車站，沒有逃亡之虞，但因仍有機會再遇到被害酒友，恐再對酒友不利，因此裁定收押，但不禁見。

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