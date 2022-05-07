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從小挨揍發誓「不要跟爸一樣」⋯長大揍兒子！心理師拆解代際傷害

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲一位從小被爸爸打的男孩，發誓不要像父親一樣，長大後竟轉身揍兒子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

「以後我一定不要像爸／媽那樣！」小時候如此立誓，長大卻驚覺自己做了一樣的事情，例如一位從小被爸爸打的男孩，長大後竟轉身揍兒子。馬來西亞諮商師馮以量提到，這些一代傳一代，重疊、而且重複的傷害面貌，就叫做「代際傷害」，他在書中以許多案例分析，甚至分享自身故事，強調每一個人都有「再選擇」的機會。

馮以量是馬來西亞家庭關懷及家族治療推手，近來出書《你背負了誰的傷》，台灣繁體中文版由寶瓶文化出版。該書提到，很多大人的外衣下，藏著只是內心千瘡百孔的孩子，而很多未曾消化的童年傷害，被我們不自覺地內化、複製，甚至傳下去，「但現在你看見了，你知道自己的選擇，可以和父母選擇的不一樣。」

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他在自序中提到，「大部分的成年人都急著把受傷的自己藏起來，只顧著在別人面前展現光鮮亮麗的一面；如此做，無非是不想再受到旁人給予二度傷害。其實這世上有好多因童年傷害而把自己藏了起來的成年人，在深夜裡獨自舔傷，不為人知。然而，這些成年人如我，卻暗地裡渴望自己的傷痛被看見、被讀懂、被諒解及被接納。」

而他提醒，有些傷痛，要是沒有消化好，下一個被影響的人就是你的下一代。「我不想如此危言聳聽，然而，要是你願意做出一番觀察及思考，請問有多少過去的痛苦目前你還背負著的，已經不經意地決定了你及孩子們的生命？」

除了以諮商的方式協助個案，他也常在團體工作坊使用「家庭雕塑」，這是薩提爾模式（Satir Model）的眾多助人工具之一，在工作坊他會邀請案主雕塑自己的原生家庭，並邀請其他學員扮演案主的模擬家屬。

透過模擬的雕塑及演練，時而邀請案主再經歷一次過去曾發生的家庭經驗，也時而邀請案主站在外圍的角度，看清過去的自己曾在家裡所遭遇的種種。

馮以量觀察到，大多的案主都是把過去的傷害掃進地毯下，以為事情過了，就算了。其實有不少的傷害會藏在各個案主的心靈深處，只等待被人看見及讀懂。

但不管承認或否認，過去已成過去。「現在的我們可以改變如何看待過去的自己、過去的父母及過去的傷害。」這不是企圖要企圖要改變父母，也不是要重塑我們的原生家庭，最重要的是我們能夠如何從代際傷害裡，再一次看見自己、療癒自己、重塑自己。

馮以量說，「這本書可以當成一本簡單的故事書來閱讀，純粹讀著別人的故事。你也可以讀得很深，透過別人的故事，試著去讀懂你自己的內心。要是你能因閱讀此書，而連結到那個把傷痛藏起來的自己，我恭喜你，你終於找到躲在角落獨自傷痛的自己了。我祝福你。」

▲▼馮以量新書《你背負了誰的傷：從家庭的原生三角關係，療癒代際傷害》。（圖／寶瓶文化）

▲馮以量新書《你背負了誰的傷：從家庭的原生三角關係，療癒代際傷害》。（圖／寶瓶文化）

書中除了許多案例，也分享「擁抱自己的五句話」：
 
●告訴自己：「我看到了自己的不安全感，是如此真實。你這個沒有安全感的小小○○（自己的名字），我沒有說我要遺棄你。不管你是多麼不好、不開心，我都會陪著你。」

●告訴自己：「我是我，我爸爸是我爸爸，我媽媽是我媽媽。我們三個人各自擁有各自的命運，誰也不欠誰的，誰也不該背負著誰。」

●告訴自己：「我需要先多愛自己一些，才有能力去愛身邊的人。愛自己的其中一個做法就是我要懂得如何拒絕別人，還有，懂得要求別人為我做事情。」
 
●告訴自己：「○○（自己的名字），你真棒！儘管生命不順遂，甚至幾度很想放棄，到最後你還是撐過去了。我為你感到無比驕傲！任何人都有權利放棄我們，但我們自己別放棄自己。」
 
●告訴自己：「○○（自己的名字），我要感謝你。因為這一次你沒有選擇逃避。你勇敢地面對。你要給自己鼓勵，即便沒有人給你肯定。」

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