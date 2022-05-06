耗時2月打造「稻草巨龍」！屏東稻草藝術師李龍：要難倒我還很久

▲屏東草編工藝師李龍師傅，將「稻草藝術」融合綠色環保，幫農業文創加值、創造外銷，注入更多發展契機。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

屏東草編工藝師李龍師傅，將「稻草藝術」融合綠色環保，幫農業文創加值、創造外銷，並注入更多發展契機，無論是天上飛的、地上爬的、水中游的，他都能以草編創作得栩栩如生，自豪說「要難倒我，還要很久」，如今也獲得文化總會頒發《匠人魂》旗幟並拍攝紀錄影片，由賴清德副總統、屏東縣潘孟安親自頒發錦旗。

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▲屏東草編工藝師李龍師傅作品。（圖／文化總會提供）

李龍師傅是農家子弟，小時候家家戶戶種田，童年時沒地方玩，有大人教他們做「草刀劍」，而他也說，當時想玩什麼都必須自己動腦筋，沒有的就要「想辦法變成有」，後來甚至可以做出武士刀、圓月彎刀、倚天劍、屠龍刀。

▲從小製作「草刀劍」，後來甚至可以做出武士刀、圓月彎刀、倚天劍、屠龍刀。（圖／文化總會提供）

他對於農村一草一木一石，都有特殊感情，利用創意把稻草、枯木或石頭，製造成各種創意產品，也奠定了自己草繩工藝的人生。如今的李龍，無論是天上飛的、地上爬的、水中游的，他都能以草編創作得栩栩如生，「要難倒我，可能還要很久。」

▲文化總會替他拍攝紀錄短片《匠人魂》「編織福氣的稻草人」。（圖／文化總會提供）

文化總會替他拍攝紀錄短片《匠人魂》「編織福氣的稻草人」，文總副秘李厚慶指出，細數李龍師傅創作的作品，有栩栩如生的家畜鳥禽，也有耗時兩個月打造的「稻草巨龍」，其中難度最高的，當屬需要展現細膩肌理及表情的稻草人；素樸的稻草到他手上，長出千變萬化的姿態。而稻草原色裡，盡是他創作的初心，他為作品灌注靈魂，創造出充滿奇想與祝福的美好。

▲文總副會長賴清德副總統，親自將《匠人魂》錦旗頒發給李龍師傅。（圖／文化總會提供）

文總今（6）日在屏東舉行第33集「編織福氣的稻草人」發布記者會，影片主角─草編工藝師李龍師傅也親自到場，文總副會長賴清德副總統、屏東縣潘孟安縣長也蒞臨會場，親自將《匠人魂》錦旗頒發給一生懸命、投身稻草藝術的李龍師傅。

▼影／《匠人魂》「編織福氣的稻草人」（稻草巨龍約3:04後可欣賞）：