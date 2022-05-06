女裸身驚醒「房東兒躺旁邊」　否認偷鑰匙潛入...詭搭電梯全都錄

▲台北市1名房東兒子趁租屋的單親媽媽酒醉，偷拿鑰匙潛入性侵得逞。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

有性侵前科的李姓男子，前年趁1名向他父親租房子的單親媽媽酒醉，偷拿鑰匙潛入逞慾，單親媽媽驚醒發現自己全身赤裸，李男就躺在一旁。單親媽提告後，李男矢口否認犯行，辯稱單親媽的孩子在家，不可能有機會，但檢警查出當晚孩子外宿，且大樓監視器拍到李男刻意換乘電梯上下樓的詭異行蹤，台北地檢署6日依趁機性交罪嫌起訴。

李男過去就曾侵入單身女子住處，毆打並性侵被害人，被法院判處有期徒刑9年，2008年間8月入獄服刑，2015年6月因表現良好，獲得假釋提前出獄的機會，回到台北市中山區與父親同住，李父在住處樓上有間房子出租獨自扶養孩子的單親媽媽。

起訴指出，單親媽媽是在2020年7月間，在女性友人陪同下，到李父家中簽完續租合約後，和李男等人一起喝酒聊天，剛好那天孩子和朋友外宿，單親媽媽無後顧之憂地喝到醉，被李男和女性友人扛著搭電梯回樓上租屋處，李男趁著把單親媽媽扶上床時，摸走鑰匙，然後若無其事的和女性友人一起下樓。

▲監視器拍到李男刻意換搭大樓另一邊的電梯，抵達單親媽所住樓層的畫面。（示意圖／pixabay）

過沒多久，李男繞到大樓的另一邊，換乘電梯回到樓上，潛入單親媽媽租屋處，性侵醉到不醒人事的單親媽媽，單親媽媽事後驚醒，發現自己一絲不掛，對躺在身邊的李男怒斥：「你在這裡幹嘛！」

李父得知後，表示會好好處理，極力安撫希望單親媽媽能息事寧人。單親媽媽一開始因為擔心事情鬧大了，可能會馬上被趕走，自己和孩子無處可去，但見李父事後絕口不提這件事，且態度越來越差，因此決定報案。

李男到案後辯稱，他那天沒有再回單親媽媽租屋處，即使有，單親媽媽的孩子也在家，他不可能有機會下手，但是檢警調閱監視器，發現李男確實有刻意換乘電梯的詭異行蹤，且當天單親媽媽的孩子確實外宿，因此不採信李男辯詞，依趁機性交罪起訴李男。