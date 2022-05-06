中美防長六月「香會」交鋒　陸學者：將談論南海、台灣和俄烏衝突

▲美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前表示，期待在6月份舉行香格里拉會議（以下簡稱「香會」）與大陸國防部長魏鳳和對話，這也是繼4月20日主動邀請中國大陸防長通話不到一個月的時間，再次表態希望會晤，其中美國想釋放什麼樣訊號？大陸官媒《環球時報》今（5日）指出，奧斯汀應該是希望和中方保持接觸，了解中方在重要問題上的政策立場，避免誤解誤判。此外，大陸學者也認為，南海、台灣和俄烏沖突等問題將在6月「香會」上被談及。

中美分歧不斷，魏鳳和應約同奧斯汀上個月20日通電話，這是拜登任期內中美防長首次通話。在不到一個月的時間內，奧斯汀再次釋放出希望和中國大陸防長面對面會晤，有什麽特別深意？

《南華早報》4日報導中引用新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員湯普森的觀點稱，不能指望中美僅靠兩國防長溝通就解決彼此面臨的重大安全和防務問題，對華合作也與美國國內當前的政治氛圍相左。雙方可以合作之處在於降低兩軍發生意外沖突的風險。

報導也指出，盡管奧斯汀表達期待與中方接觸的願望，但他3日又對外聲稱，中國大陸依然是美國的「步步緊逼的挑戰」，美國已向「太平洋威懾倡議」撥款60億美元。「為了與我們新的國防戰略保持一致，我們將加強我們在印太地區的兵力態勢、基礎設施、軍事存在和戰備，包括關島的導彈防禦。」

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透）

對於中美防長會晤交鋒，北京智庫《遠望智庫》研究員周晨明分析，「我持謹慎樂觀態度，我希望會有一個好結果。」

他預計南海、台灣和俄烏沖突等問題將在6月的香會對話上被談及，「中美之間仍然存在分歧。如何應對危機，解決分歧，需要大家進行多次談判。」

陸官媒《環球時報》引述一名接近軍方人士消息指出，「保持中美兩軍高層溝通是落實兩國元首通話共識，奧斯汀對外釋放出的信號有一定積極意義，一方面想保持兩軍關系正常穩定發展，同時也想借此了解中方在一些重大問題上的政策立場，避免發生誤解誤判。」

據了解，「香會」是全球規模最大、規格最高的多邊安全論壇之一，通常有多國防務官員和高級軍事將領出席。自2002年起一直在新加坡的香格里拉大酒店舉行。受疫情影響，2020年和2021年「香會」連續兩年取消舉辦，2022年「香會」定於6月10日至12日舉行，

依照今年會議日程安排，美國防長和中國大陸防長皆有主題演講，預計中美在「香會」期間的互動成為全球關注焦點。截至目前，中國大陸國防部尚未發布參加今年「香會」的官方名單，一般情況下，什麽級別的官員率團參會會根據相關工作安排作出決定。