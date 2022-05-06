全聯母親節福袋Mini cooper得主出爐！「幸運中獎序號」一次看

▲全聯小時達「母親節福袋」抽Mini Cooper全新三門掀背汽車，得主出爐！（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯小時達今年首度推出線上「母親節福袋」，頭獎祭出市價155萬的「Mini Cooper全新三門掀背汽車」，另還有鑽石項鍊、黃金條塊、20萬現金等，共吸引超過1.6萬人購買福袋試手氣，今（6）日下午以線上直播方式抽出30個大獎，而幸運獲得頭獎序號為「15629」，其餘大獎「幸運序號」也出爐，快來對看看幸運兒是不是你！

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▲全聯母親節福袋，祭出鑽石項鍊、黃金條塊、20萬圓夢金等大獎。（圖／記者林育綾攝）



因近期疫情嚴峻，「全聯小時達」為提供民眾不一樣的方式購買母親節好禮，今年特別推出線上母親節福袋，自5/3天～5/5每天中午在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開賣，民眾購買後上網登錄序號，即有機會抽Mini Cooper全新三門掀背等大獎。

已登錄序號民眾為16,006位，若想查詢序號，可至活動頁「點我看抽獎序號」上輸入手機，即可查詢自己的抽獎序號。另除了30個大獎，小時達獨家加碼的144個獎項，僅限於全聯小時達平台購買者可抽，相關獎項將在5/4、5/5、5/6分別由電腦抽出，並公布於「PXGo!全聯線上購」官網提供民眾查詢。

全聯表示，此次幸運得獎者，在5月20日前完成下載得獎相關文件並詳細填寫，以郵戳為憑寄回指定地址；而近日也有活動小組專人致電聯繫，若沒有接到電話可以主動聯繫，以免錯過領獎權益。有關此次中獎序號及說明，以全聯PX GO! 和小時達官網為主。

▲全聯小時達母親節福袋開獎。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書）

捌獎：蘭蔻母親節寵愛組（14名）

幸運序號：12291、11182、10138、 13689、13004、00847、13451、01408、05222、03916、06623、14665、13295、14219

柒獎：FUJI愛膝足護腿機（7名）

幸運序號：11813、 11691、06849、06685、10303、01315、07665

陸獎：愛沙發按摩椅（2名）

幸運序號：11313、05160

伍獎：黃金條塊1兩（3名）

幸運序號：07810、12158、02582

肆獎：黃金條塊3兩（1名）

幸運序號： 05787

參獎：20萬圓夢金（1名）

幸運序號： 04315

貳獎：1克拉鑽石項鍊（1名）

幸運序號：13557

頭獎：Mini Cooper全新三門掀背（1名）

幸運序號：15629