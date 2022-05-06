抓到「阿嬤養的巨蚊」近照曝　過來人：這大小叮到比打針痛

記者黃翊婷／綜合報導

怎麼會有這麼大隻的蚊子！一名網友5日在臉書PO文表示，突然看到一隻蚊子飛過來，體型卻大到嚇人，趕緊用一根透明管子裝起來。照片公開後，驚呆超過8000名網友，還有人回憶曾被同大小的蚊子叮過，比打針還痛；也有內行人猜測，這很有可能是金腹巨蚊，基本上不會叮人，除非人身上有花香。

▲▼原PO抓到的蚊子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，「突然飛來一隻蚊子，體型嚇到我了。」而在附上的照片中，只見一隻大約有人類指節大小的蚊子被裝在透明管子中，前胸背板呈現金屬光澤，加上前端口吻又黑又長，看起來相當驚人。

網友們看到照片也忍不住驚呼可怕，不到一天就吸引超過3000人按讚，轉分享到「爆料公社」臉書粉專，更是有高達8000多人按讚，「好大」、「阿嬤養大的吧」、「咬一下看會變成什麼人」、「是恐龍時期的蚊子吧」；還有不少網友表示曾被類似大小的蚊子咬過，「以前在屏東傘訓場都是這種蚊子，外套都直接穿進去，被叮到比打針還痛」。

至於這究竟是什麼蚊子，有人猜測是白腹叢蚊，但更多人認為可能是金腹巨蚊，金腹巨蚊幼蟲會吃其他蚊子的幼蟲，但成蟲吃花蜜，曾被屏東衛生局培育來撲滅登革熱，一般成蟲不會叮人，也不會吸血，除非人類身上有花香，「這種的不怎麼愛咬人，除非你真的很香。」