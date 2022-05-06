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「犧牲2年正常生活」仍確診！台北妹：患難見真情　殘酷1句爆共鳴

▲「犧牲2年正常生活」仍確診！台北妹：慶幸自己住。（圖／翻攝自Dcard）

▲她在家快篩出現兩條線後，立刻網路預約PCR。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友之前因接觸確診者，在家乖乖待了10天；怎料，才返回工作崗位不到兩天就染疫，讓她不禁感慨，「這兩年來，犧牲了正常的生活，小心翼翼地防疫，群聚出遊全都降到最低，沒想到還是說中就中。」

女網友日前在Dcard提到，一早五點多就被痛醒，覺得像感冒的前兆，結果在家快篩真得衝出兩條線，「之前有接觸到確診者，所以有居家隔離，中間政策一直改，但我還是待滿了10天，周日解隔離快篩陰性，也都沒有出門跟人群接觸，結果一回去上班不到2天，竟快速確診了。」

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她透露，快篩陽性後就到附近醫院做PCR，「打電話去醫院說要先網路掛號，他們會告訴你過去報到的時間。到了現場，發現快篩陽的人真的蠻多的，但大家都很有默契地排開距離，醫護人員會先請你填寫資料，確認有沒有要領藥，出示快篩陽性的證明，然後一站一站到戳鼻子的地方。」

▲「犧牲2年正常生活」仍確診！台北妹：慶幸自己住。（圖／翻攝自Dcard）

▲原po也是接種三劑疫苗確診。（圖／翻攝自Dcard）

由於領藥還要再等兩小時，原po果斷放棄，並請朋友幫忙到藥局買藥，「大概下午3點檢查健保快易通，結果已經出來了，之後慢慢出現無力跟疲倦的症狀，睡到傍晚喉嚨痛醒，慢慢開始體會到什麼叫做被撕裂的痛感，也開始鼻塞。」

她提到，家裡有西藥跟清冠一號，「我是先吃了消炎藥，朋友確診後吃清冠，大概2、3天後症狀緩解，希望西藥也是差不多的功效。」

▲▼本土疫情持續趨緩。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

最後，原po也有感而發，想不到兩年來小心翼翼地生活，還是確診了，「慶幸的是，我當下是一個人住，所以不會傳染給年長的家人。朋友們也是很給力，一直來投遞物資，冰箱都塞得滿滿的，覺得很感動，真的是患難見真情！」

對此，網友們紛紛回應，「很有同感，小心翼翼過生活，但還是會在不知不覺中確診，反觀天天跑趴的人，好像都不會確診」、「我就是那個趴趴走的，兩年來喜宴、餐廳吃飯、外宿都照樣去，上禮拜感冒以為自己確診，結果醫生說我腸病毒」、「早日康復～你很棒了」、「拍拍，我確診當下也想笑，到打給家人才開始哭，真的不管再怎麼小心翼翼會得還是會得，辛苦了，妳很棒」。

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