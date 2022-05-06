勾惡狂被嗆！揭連千毅詐騙掀風暴　美女律師急喊：有人搞錯重點

▲勾惡踢爆直播主靠NFT割韭菜的影片，引發軒然大波。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）



實習記者林郁婷／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（勾惡）日前爆料連千毅發行的NFT「疑似詐騙」，引發軒然大波，事件發酵後他的真實身分也被起底，館長更是痛批「影片內容一堆錯誤」。不過，律師李怡貞認為部分人搞錯重點，大家應該將焦點放在「連千毅是否騙人」這件事情上。

李怡貞在臉書發文表示，在這件事之前，自己完全不認識賴律師和勾惡，不過現在她很欣賞勾惡有話直說有憑有據的批判影片，也認同賴律師提到的假律師問題，「但是，我認為那個不是勾惡影片的重點，勾惡影片的重點大部分就是在說千億龜遊走法律邊緣持續在亂騙人。」

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▲李怡貞臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



李怡貞指出，「法律不保護笨蛋沒錯，但不是所有人都是聰明人看得懂門道」，往往都是被用「正當」手段騙了以後，才尋求律師幫助，「最後也只能拿到一張紙，貼牆壁也不是，擦屁股屁股痛」，社會上「千億龜」不只一個，又傻又善良的人也很多，而「勾惡的影片可以讓一些白癡意識到自己真的是白癡，清醒後才能被法律保護。」

李怡貞也特別提到，「勾惡如果要幹那種出錢當金主集合與律師合夥開事務所來撈大的，就不會白癡到在影片中義憤填膺的講出來，讓人抓語病挑剔」，並大讚「勾惡其實是一種意識形態，而且也確實勾起各種惡了，我覺得很屌。」

文章一出，獲得不少網友支持，「支持踢爆社會不公的勾惡」、「幫主（勾惡）要表達的事很清楚，但很多人，避重就輕要模湖焦點」，就連勾惡本人也在底下留言回復，同時將貼文轉發在IG的限時動態上。

▲李怡貞認為，「千億龜遊走法律邊緣持續在亂騙人」才是勾惡影片重點。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞）