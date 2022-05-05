高登環球退出快篩供貨　陳時中：5270萬→3570萬劑「會公開再徵求」　

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」遭國民黨質疑是圖利特定廠商，宣布棄標。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日說明，昨天下午開標，可以採購數量從5270萬劑下降至3570萬劑，可能會再來公開徵求。

國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」高登環球生醫4日晚間發表聲明否認相關質疑，並宣布棄標。陳時中今（5）日上午受訪強調此為「政治干預商業」，並透露5月中以前原本有1700萬份快篩可供國人使用，現在要另外找了。

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陳時中下午說明，4月28日曾針對10家公司進行調查，當時收到是6830萬劑，4/29我方發文請對方把確實劑量和交貨時間報出來，當時統計是5270萬劑，「昨天下午開標，大家就知道少了一家」變成3570萬劑。

陳時中說，這一波依約3570萬劑，各有業者所掌握的EUA(緊急使用授權)與貨源，其中有公司的商業行為，可能再來公開徵求，但不會直接介入商業行為。會再計算一下少了1700萬劑，在未來安排會產生怎麼樣的困難，如果覺得不夠再持續來徵求。