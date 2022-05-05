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【廣編】染疫恐增肌少症風險！與病毒共存　營養均衡是關鍵

【廣編特輯】

新型冠狀病毒也對肌肉、骨骼有可能受病毒影響，奇美醫學中心老年醫學科程信翰醫師提醒：「肌少症可能成為老少問題」（圖／業者提供）

▲新型冠狀病毒也對肌肉、骨骼有可能受病毒影響，奇美醫學中心老年醫學科程信翰醫師提醒：「肌少症可能成為老少問題」。

圖、文／桂格提供

據統計，台灣逾30萬名長者受疾病所苦 ，肌少症患者數更隨老年人口增加持續攀升。近期國外研究也證實，新型冠狀病毒會影響神經、肌肉骨骼，恐造成肌少症 ，換言之，不僅中高齡者須留意肌少症，未來肌少症罹病可能因新冠病毒影響年輕人，成為老少都需要注意的問題。奇美醫學中心老年醫學科程信翰醫師呼籲：「走入與新冠病毒共存的時期，更要留意營養均衡、固定運動，減緩肌肉流失，遠離罹患肌少症風險。」

疫情後國人更重視飲食均衡、營養補充維持保護力，但「桂格營養完善計畫」活動調查統計15%長者因營養品口味不佳或單一而停止使用，也是照護者平日遇上的挑戰。隨年紀增長、肌肉流失速度增加，想穩固身體肌肉量，增強疾病共存保護力從何做起？程信翰醫師指出，想要甩開肌少症風險，3大步驟一定要記得：一、 量表自評及早揪疾病風險，二、 攝取足夠的優質蛋白質與油脂熱量，三、 養成每週運動習慣。

研究也證實，每日補充約6克的MCT與優質蛋白質，有助提升肌握力，每日補充MCT的長者，肌力測試明顯提升達48% 、在握力與行動力也提升約13% 。面對市面多樣化的選擇，陳怡錞營養師建議：「可以挑選知名品牌、口味多元、營養均衡富有優質蛋白質與MCT優質油脂的營養素，且注重天然的產品，符合長輩飲食習慣，願意持續使用，更能事半功倍。」病毒共存時刻日常超前部屬，避免肌少症危機、增加保護力。
 

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