　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍質疑食品業轉型賣快篩　指揮中心反擊「醫材執照新北市府發的」

▲▼政府因應疫情增購快篩試劑，絕無偏頗特定廠商情事。（圖／指揮中心提供）

▲政府因應疫情增購快篩試劑，絕無偏頗特定廠商情事。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」。指揮中心指揮官陳時中下午於疫情記者會澄清後，指揮中心傍晚再發出新聞稿澄清，相關論述純屬臆測，指揮中心為防疫部署，緊急增購快篩試劑，過程公開透明且符合採購法及相關藥事法規。國民黨團在全民同心防疫之際，獨舉新北市政府核發醫療器材販賣業許可執照的高登環球公司攻擊，原因令人費解。

指揮中心說明，今（111）年4月Omicron疫情發展迅速，快篩試劑需求遽增，指揮中心緊急徵用快篩試劑，全力充裕供應量能，後因疫情擴散，為擴大供應量能，緊急增購進口快篩試劑。因本案符合採購法第 22 條第1項第3款之不可預見之緊急事故，採限制性招標緊急採購方式為之，但快篩試劑供應商必須符合:1.食藥署已核准專案輸入許可、2.履約貨品保存效期達6個月以上、3.今年5月31日前履約等3要件始符合資格。本次緊急採購除高登環球生醫公司外，尚有其他9家公司亦符合供應資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，（左起）發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，（左起）發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心進一步指出，經查經濟部商業司資料，高登環球生醫公司之前身「茴味食品有限公司」原登記在桃園市，109年11月30日遷址新北市更名登記「高登環球生醫有限公司」，並新增醫療器材批發業及零售業，在公司登記法規上並無疑義，復於109年12月取得新北市衛生局核發的醫療器材販賣業許可執照。國民黨團獨舉新北市政府核發醫療器材販賣業許可執照的高登環球公司攻擊，原因令人費解。

指揮中心表示，國際間對於新冠病毒快篩試劑緊急專案審查(EUA)，係依各國法規及其疫情狀況，有不同審查標準與規定。因新冠病毒快篩試劑產品效能對防疫影響甚鉅，食藥署為確保國人使用此類產品的安全及有效性，對於相關案件審查皆審慎把關。對於此類產品專案輸入申請案，皆要求檢附產品技術性報告。

指揮中心強調，在野黨屢次以快篩試劑價格、供應商等議題大肆炒作危言聳聽，實無助於防疫，呼籲全民團結防疫，勿輕信偏頗訊息。

此外，國民黨議員徐巧芯4日爆料，近期指揮中心要提供民眾的「羅氏」快篩和綠營關係匪淺，指揮中心另發布澄清搞指出，羅氏/亞培為全球最知名檢驗試劑品牌之一，這次指揮中心徵用羅氏快篩做實名制，因為班機時效、航運成本、交易金額及金融保證等因素，絶非經銷商所能承擔，所以這次是由政府直接徵用羅氏公司所生產的快篩試劑，與國內代理商牛耳公司完全無關。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
快訊／警政署長陳家欽「PCR陽性確診」
連千毅自諷能力不足「去找水果王」　鳳梨揪亮點：別再私訊我
快訊／立委魯明哲妻子、助理確診！本人2度快篩結果出爐
高榮還原「高燒童等6hrs真相」：父子不符住院條件自行躺地
夏宇童鬆口「認愛孫協志」　親曝愛上原因
全聯買到「冷藏櫃1甜點」　他咬一口愛上：馬上再囤2盒
快篩試劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴
孩高燒39度「急診外躺地等6小時」　高市府回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天「嘔吐腹痛→敗血症亡」　閨密崩潰

蘇一峰曝前線醫護快崩壞！反遭匿名檢舉　爆氣發文「側翼又高潮」

壽司郎見人母「手戳壽司」！網1招避雷　前員工再曝：等300秒

台灣實名制快篩「價格最便宜」！王美花：國外便宜快篩都中國製的

快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴：太衝動了

他PO孩高燒39度「急診外躺地等6小時」　高市府：採檢完不肯離開

學生本土單日+3325！總數超過2.3萬人　22縣市1792所園校停課

中年婦罹乳癌左乳全乳割除　乳房重建從小B變大D超滿意

藍質疑食品業轉型賣快篩　指揮中心反擊「醫材執照新北市府發的」

竹縣科技廠移工宿舍大群聚　799人PCR「233確診」衛生局急疫調

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天「嘔吐腹痛→敗血症亡」　閨密崩潰

蘇一峰曝前線醫護快崩壞！反遭匿名檢舉　爆氣發文「側翼又高潮」

壽司郎見人母「手戳壽司」！網1招避雷　前員工再曝：等300秒

台灣實名制快篩「價格最便宜」！王美花：國外便宜快篩都中國製的

快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴：太衝動了

他PO孩高燒39度「急診外躺地等6小時」　高市府：採檢完不肯離開

學生本土單日+3325！總數超過2.3萬人　22縣市1792所園校停課

中年婦罹乳癌左乳全乳割除　乳房重建從小B變大D超滿意

藍質疑食品業轉型賣快篩　指揮中心反擊「醫材執照新北市府發的」

竹縣科技廠移工宿舍大群聚　799人PCR「233確診」衛生局急疫調

陪玩醫生遊戲！汪保母遭診斷「沒救了」瞳孔放大：什麼！

信義區行政中心將進駐！「廣慈博愛園區社宅」3戶店舖招租

快訊／警政署長陳家欽「PCR陽性確診」　原定立法院行程取消

路邊蹲一隻「哥吉拉生物」雨中解放！　網看傻：第一眼以為是人

宛宛兒實測「1條線輕鬆開雞蛋盒」！　一撕崩潰怒了：騙人哦

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天「嘔吐腹痛→敗血症亡」　閨密崩潰

阿北出事了！小吃店巧遇吳宗憲黃明志「興奮噴錢」

索沙見林琨笙「抱緊處理」　落實防疫戴口罩連總仔都說讚

蘇一峰曝前線醫護快崩壞！反遭匿名檢舉　爆氣發文「側翼又高潮」

台北市長參選人勸戴口罩...被罵「XX娘懶蔓」　求償20萬結局出爐

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

20多歲女染疫死　今年2月已打三劑BNT

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

台南疫情發燒！「阿霞飯店」宣布停止內用

快訊／中重症+77創新高！5重症死亡

美升級台灣旅遊警示「比大陸危險」　陳時中回應

遭指「為疫情失守下台」　陳時中罕見動怒！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

麻古茶坊限時3天買1送1！

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

20多歲女染疫死　今年2月已打三劑BNT

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面