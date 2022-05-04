居家照護可用口服藥　指揮中心配送至57家藥局「明公布完整方案」

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）



文／中央社

本土疫情延燒，據統計，全台約5.2萬人正在居家照護。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，明天起將陸續配送口服抗病毒藥到全台57家藥局，明天說明送藥到府流程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土單日確診病例已連續多天突破萬例，今天來到2萬8420例，再創台灣疫情以來新高，居家照護個案持續攀升。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，目前全台共有5萬2493人在居家照護，輝瑞口服藥已使用887人份、還剩約34.9萬份，默沙東口服藥使用378人份、還剩約4600份，這週會針對應變醫院、居家照護完成布點。

羅一鈞表示，明天起會陸續將口服藥物配送到各縣市57家核心藥局，可支援送藥到宅，但強調民眾、居家醫療團隊要啟動遠距醫療相關照護與諮詢流程，預計明天將說明流程。

疫情升溫，陸續傳出有民眾染疫後出現腦霧症狀。羅一鈞表示，1月全球討論Omicron變異株疫情時，國外就曾有調查發現，疑似有約20%個案出現腦霧症狀，大多是短期記憶、算術能力在染疫期間變得遲鈍，但大多是短期影響。

羅一鈞說，由於台灣本土疫情發生不久，還沒有詳細追蹤的資料，後續會持續追蹤健保染疫康復者門診資料，追蹤6個月以上才比較能夠評估染疫後是否帶來中長期影響。

醫療量能方面，根據指揮中心統計，全台負壓、專責病床共8579床、空床數4827床、空床率56.3%；中央集中檢疫所共52家，總床數7170床、空床數2564床、空床率35.8%；地方加強型防疫旅館38家，總床數4162床、空床數1499床、空床率36%。