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公衛大老估「再1個半月」恢復正常生活　「疫情會轉趨地方性流感」

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫情多點爆發，讓醫療量能吃緊。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，疫情指揮中心日前推估，5月中下旬將迎來疫情高峰，指揮官陳時中日前更表示，單日可能上看20萬例。對此，台大公衛學院教授陳秀熙表示，感染人數只要達到6、7成，問題就能解開，這時程估計不會超過1個半月，台灣疫情高峰將下降、結束大流行的狀況，「所謂的結束，其實就是變成轉趨地方性的流感。」

陳秀熙表示，國外正在走向族群免疫，國內現在也正要走這條路，應該鼓勵無症狀、輕症得了就康復就好，也不用居隔這麼長期間、匡列這麼多人，嚴重影響正常工作，畢竟這些輕症者沒多久就康復，跟中重症者不同，應該把量能留給這些中重症者。

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陳秀熙表示，希望大家要有幾個基本觀念，而且，希望媒體不要再說「黑數」了。所謂黑數，就是未被列為「確診」的感染者。這些人可能是因為打過疫苗，可能是年輕力壯身體好，被感染了，卻無症狀，自然不會去檢測，也不會變成「確診者」。

針對群體免疫，陳秀熙指出，感染人數只要達到6、7成，問題就能解開，這時程估計不會超過1個半月，台灣疫情高峰將下降、結束大流行的狀況，「所謂的結束，其實就是變成轉趨地方性的流感。」

對於台灣最後會有多少人染疫，陳秀熙說，這要看快篩和PCR的能量，最重要是的快篩，每個國家都一樣，像英國、丹麥等都是慢慢下降，有部分是自然傳染，也可能是因通報系統改變，當局將輕症、無症狀慢慢變成第4類傳染病，因此每個國家的確診個案無法做比較。

陳秀熙解釋，隨著個案攀升，難以再去談無症狀、有症狀，他已經慢慢流感化、能夠康復治療好的，不再會威脅大家，「就像感冒你不會去問感染高峰，而是轉趨地方性、季節性的，病毒不會消失，會變成地方流行，每個國家的趨勢大概是這樣，現在談確診高峰幾十萬、百萬當成討論焦點，這只會造成民眾心理壓力，沒有幫助。」

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