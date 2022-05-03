華視再出包！文化部、NCC組成專業小組　明赴電視台實體查訪

▲文化部、NCC組成專業小組，明（4）日赴華視實體查訪。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

華視又出包！今（3）日發生將總統蔡英文新聞字幕寫成「蔡EE」，讓許多民眾傻眼；而文化部表示，上週已主動聯繫NCC組成專業小組，將於明（4）日赴華視實體查訪，協助華視檢測整體製播流程及管理機制，瞭解相關問題癥結，避免類似事件一再發生。

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▲華視再度出包。（圖／翻攝自爆料公社）

華視連續多次出包，上週立法院召開教育及文化委員會，請華視、文化部、NCC等相關單位列席，針對新聞跑馬燈錯誤訊息發生原因和責任歸屬說明，其中公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳（右）主動請辭，編輯也辭職負責。不過今3日中午12時40分左右，華視播報總統蔡英文主持的「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，字幕竟出現「蔡EE」，讓不少民眾再度看傻眼。

▲立法院上週召開教育及文化委員會，針對華視新聞誤植跑馬燈事件，邀請相關三位及人士進行報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

針對華視接連出錯，文化部表示，已於上週主動聯繫NCC組成專業小組，將協助華視檢測整體製播流程及管理機制。專業小組已在4月29日聽取華視初步說明，並預計於明（4）日赴華視實體查訪，瞭解跑馬、圖卡等作業流程、上檔前複審機制、資安等相關問題癥結，以協助盡速改善問題，避免類似事件一再發生。