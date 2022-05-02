確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

記者杜冠霖／新北報導

國內本土疫情持續延燒，新北市今新增6584人採檢陽性、居家照護執行中19815人，但也有許多民眾困惑如何準備居家照護、跟家人同住問題。新北市府也特別整理居家照護民眾最常問的5個問題，包含：要準備哪些物資、如何做好環境、浴廁清消、餐盤怎麼洗、垃圾如何清運等。

Q1：居家照護前要準備哪些東西？

日常用品（衣物、清潔用品、衛生紙）、三餐規劃（備妥乾糧）、醫療用品（口罩、體溫計、血氧機）、電子用品（手機、電話、電腦、網路、視訊配備）、清潔用具（清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布、垃圾袋）、常備藥品（常用藥品、退燒、止咳、止痛等藥物）

還要準備一個非同住家人的緊急連絡電話。

Q2：居家照護期間，如何做好環境清消

私人領域部分，若確診者健康允許，請自行定時清消，開關、門把、桌面等高頻率觸碰物品要加強清消。使用當天泡製的1：50稀釋漂白水，清潔一般環境、家具等。公共區域若跟家人動線重疊、共同使用之空間跟物品也要清消。

Q3：居家照護期間，如何做好浴廁清消？

每日至少清消一次，如共用浴廁則於每次使用後清消。使用當天泡製1：10稀釋漂白水清潔浴室、馬桶表面，保持浴廁通風。

Q4：居家照護期間，餐盤／衣物如何清洗？

確診者衣物、毛巾跟家人的要分開清洗，可使用一般洗劑，徹底曬乾、晾乾或烘乾。確診者使用的餐具要戴上手套、以洗潔劑清洗，洗完後手洗乾淨。

Q5：居家照護前間，家裡垃圾怎麼清運？

使用居家關懷箱裡的專用垃圾袋或其他垃圾袋，垃圾暫置家中，照護結束後，暫置兩天消毒後丟棄。如有收運需求，致電新北居家照護關懷專線，由環保局到府收運（約3-4天收運1次）

垃圾袋口要確實密封，避免擠壓、尖銳物品不刺穿垃圾袋，餐食類垃圾無須分類。