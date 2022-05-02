　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

記者杜冠霖／新北報導

國內本土疫情持續延燒，新北市今新增6584人採檢陽性、居家照護執行中19815人，但也有許多民眾困惑如何準備居家照護、跟家人同住問題。新北市府也特別整理居家照護民眾最常問的5個問題，包含：要準備哪些物資、如何做好環境、浴廁清消、餐盤怎麼洗、垃圾如何清運等。

Q1：居家照護前要準備哪些東西？

日常用品（衣物、清潔用品、衛生紙）、三餐規劃（備妥乾糧）、醫療用品（口罩、體溫計、血氧機）、電子用品（手機、電話、電腦、網路、視訊配備）、清潔用具（清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布、垃圾袋）、常備藥品（常用藥品、退燒、止咳、止痛等藥物）

還要準備一個非同住家人的緊急連絡電話。

▲▼新北疫情記者會0502。（圖／新北市府提供）

Q2：居家照護期間，如何做好環境清消

私人領域部分，若確診者健康允許，請自行定時清消，開關、門把、桌面等高頻率觸碰物品要加強清消。使用當天泡製的1：50稀釋漂白水，清潔一般環境、家具等。公共區域若跟家人動線重疊、共同使用之空間跟物品也要清消。

▲▼新北疫情記者會0502。（圖／新北市府提供）

Q3：居家照護期間，如何做好浴廁清消？

每日至少清消一次，如共用浴廁則於每次使用後清消。使用當天泡製1：10稀釋漂白水清潔浴室、馬桶表面，保持浴廁通風。

▲▼新北疫情記者會0502。（圖／新北市府提供）

Q4：居家照護期間，餐盤／衣物如何清洗？

確診者衣物、毛巾跟家人的要分開清洗，可使用一般洗劑，徹底曬乾、晾乾或烘乾。確診者使用的餐具要戴上手套、以洗潔劑清洗，洗完後手洗乾淨。

▲▼新北疫情記者會0502。（圖／新北市府提供）

Q5：居家照護前間，家裡垃圾怎麼清運？

使用居家關懷箱裡的專用垃圾袋或其他垃圾袋，垃圾暫置家中，照護結束後，暫置兩天消毒後丟棄。如有收運需求，致電新北居家照護關懷專線，由環保局到府收運（約3-4天收運1次）

垃圾袋口要確實密封，避免擠壓、尖銳物品不刺穿垃圾袋，餐食類垃圾無須分類。

▲▼新北疫情記者會0502。（圖／新北市府提供）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
陳時中：疫情高峰「單日上看20萬例」
快訊／《女力》男星被爆「毆打女性友人」！　重傷濺血住院
有望免居隔！　陳時中曝1條件：台灣正朝共存方向走
快訊／台中+839　14處公共熱點足跡曝光
增至4死！　全球「兒童不明肝炎」已近200例
年紀最小重症！　未滿1歲女嬰呼吸困難插管搶救
快訊／高雄暴增636例！　18處足跡公布
急診2人顧50病患！　醫護崩潰：我真的撐不住了
快訊／再增3死！　今本土狂飆1萬7801例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　蔡炳坤：尊重家長

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

女性移工懷孕遭強迫解約回國　監委嘆「孤單的母親節」糾正勞動部

北市確診住院門檻提高！　柯文哲下令：「需要用氧氣」才可住院

快訊／北市低收入戶買快篩　每人補助500元直接匯入帳戶

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

快訊／民眾平均29天才買得到快篩劑　侯友宜轟：中央配發不足

LIVE／北市＋3718例！兒童疫苗怎麼接種　柯文哲最新說明

監院再添1駕駛、1行政人員確診　監委蔡崇義自主健康管理

老師護學生！衛生局長讚：柯文哲很聰明　陳建仁對實際「不是那麼理解」

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　蔡炳坤：尊重家長

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

女性移工懷孕遭強迫解約回國　監委嘆「孤單的母親節」糾正勞動部

北市確診住院門檻提高！　柯文哲下令：「需要用氧氣」才可住院

快訊／北市低收入戶買快篩　每人補助500元直接匯入帳戶

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

快訊／民眾平均29天才買得到快篩劑　侯友宜轟：中央配發不足

LIVE／北市＋3718例！兒童疫苗怎麼接種　柯文哲最新說明

監院再添1駕駛、1行政人員確診　監委蔡崇義自主健康管理

老師護學生！衛生局長讚：柯文哲很聰明　陳建仁對實際「不是那麼理解」

工程師迷上美胸直播主嵐嵐　斗內百萬拿不回爆料「倒賠27萬」

約18歲女網友洗溫泉！求歡被拒　男狂罵「做不到答應三小」硬上

嘻哈新人Ace訴姐弟戀「遠距離心聲」　首次見敞篷車超激動：太帥！

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　蔡炳坤：尊重家長

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

本土疫情連5日破萬例！　陳時中：疫情高峰「單日上看20萬」

統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

政治熱門新聞

王浩宇跟確診友唱歌　3劑高端曝結果

不是假消息！美國快篩上網免費拿　他嗆指揮中心：能不能「類美國」

柯文哲批中央：一句「兒童BNT要來」逼瘋基層

外交部報告提「中華民國台灣」惹怒藍委　咆哮外交官：你是肖仔喔！

徐巧芯批衛福部次長：罰300萬或下台

竟讓陳建仁開嗆　他曝柯文哲有三大不容易

陳建仁罕動怒嗆「回去讀書」　他：柯文哲荒唐言行讓醫界蒙羞

「與病毒共存」是選舉考量？　蔣萬安：不解指揮中心政策一日三變

史書華反擊柯文哲「沒敢用你專業當賭注？」：還是要回家問媽媽

楊志良英文信被公開　他：非常勵志

美女議員確診　連續快篩3天：第二條線出現了

確診、隔離這樣請不會扣薪！　6張圖看勞工「防疫請假攻略」

新北「居隔轉型」計畫送中央無下文　侯友宜嘆：已經一個禮拜了

高嘉瑜控獸醫違法用藥　防檢局回應了

更多熱門

相關新聞

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

台北市長柯文哲日前抱怨，北市兒童打莫德納疫苗的同意書都發下去了，但中央突然宣布兒童BNT月中將抵台，「命令搞得我們第一線人員一下前進一下後退，會發瘋」。對此，新北市長侯友宜2日表示，這些問題其實新北市有、全國都有，也有很多家長期待BNT，「每個人都有自己的想法，我們都尊重，這些基層的聲音相信全國都一致。」

快訊／民眾平均29天才買得到快篩劑　侯友宜轟：中央配發不足

快訊／民眾平均29天才買得到快篩劑　侯友宜轟：中央配發不足

LIVE／新北單日增6584例　侯友宜最新說明

LIVE／新北單日增6584例　侯友宜最新說明

新北「居隔轉型」計畫送中央無下文　侯友宜嘆：已經一個禮拜了

新北「居隔轉型」計畫送中央無下文　侯友宜嘆：已經一個禮拜了

全國居隔人數剩2萬？　侯友宜：光新北就3萬多人、不清楚這數字怎麼來

全國居隔人數剩2萬？　侯友宜：光新北就3萬多人、不清楚這數字怎麼來

關鍵字：

侯友宜新北防疫居家照護

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面