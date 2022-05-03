我的老婆不見了！　男一天3次謊報110要警幫找妻子...下場曝

▲蔡姓男子報案向警方表示「配偶失聯」，未料卻被警方發現根本沒這回事，熟知蔡男仍在同日繼續撥打2次報案電話。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名蔡姓男子今年2月午間，先是打電話報案向警方表示「配偶失聯」，希望向警方尋求協助，不過警方到場了解後，卻發現根本沒有這回事，要蔡男不要亂打110電話，未料蔡男卻在同日晚間繼續撥打2通報案電話，表示自己「老婆不見」，也讓警方怒將蔡男依法送辦。橋頭地院審理後，依社維法判處蔡男2000元罰鍰。

判決書指出，蔡姓男子先是在今年2月3日午間11時許撥打110報案電話，向警方供稱自己「配偶失聯」，希望警方可以幫忙協尋老婆，不料警方到場後卻發現根本沒有這回事，只好警告蔡男不要隨便亂打110電話。熟知蔡男卻再度在同日晚間8時許和9時許，繼續連打2次110電話向警方表示，「老婆不見了」，終於讓警方忍無可忍，怒將蔡男移送法辦。

橋頭地院審理後也指出，無故撥打報案專線，經勸阻且不聽者，可依法居留或對其處新台幣1.2萬元以下罰鍰，蔡男經警方勸處後不聽，還繼續撥打報案電話，違法事實明確，依違反社維法裁處蔡男2000元罰鍰。