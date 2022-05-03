誆投資東部房產保證獲利　63歲女衝銀行領130萬老本險挨詐

▲潮州警分局員警會同銀行人員聯手阻止吳婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮吳姓退休女子，在網路認識一名女性網友，慫恿她運用退休金投東部房地產，有利可圖，她信以為真到銀行匯款130萬元，行員發現有異報警，及時阻止她被騙，讓她感激不已。

63歲吳姓退休女子日前於網路認識一名女性友人，鼓吹她運用退休金投資東部房地產，保證獲利，已找來許多人共同投資，讓她聽了很心動，到銀行準備匯款130萬元。

因金額龐大，行員詢問她匯款用途，她直稱是要投資房地產，但說話支支吾吾似乎另有隱情，經行員檢視匯款帳戶察覺異狀，立即通報警方到場。

警方到場，與吳女深談後，她表示因日前於網路認識一名女性友人，稱有共同合夥投資房地產機會，需先匯款130萬元到友人的朋友的帳戶內，但她對於欲購買之房產狀況等皆不清楚。

警方提醒，假買房真詐財的案例層出不窮，且買房投資一事僅是友人片面說法並無購買證明，雙方投資也未簽訂合約，過去也有許多類似的詐騙案例，勸她切勿將血汗錢匯至不明帳戶，經警方及行員苦口婆心勸阻後，她終於打消匯款念頭，守住百萬退休金。

警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。