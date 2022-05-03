　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆投資東部房產保證獲利　63歲女衝銀行領130萬老本險挨詐

▲潮州警分局員警會同銀行人員聯手阻止吳婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局員警會同銀行人員聯手阻止吳婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮吳姓退休女子，在網路認識一名女性網友，慫恿她運用退休金投東部房地產，有利可圖，她信以為真到銀行匯款130萬元，行員發現有異報警，及時阻止她被騙，讓她感激不已。

▲潮州警分局員警會同銀行人員聯手阻止吳婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

63歲吳姓退休女子日前於網路認識一名女性友人，鼓吹她運用退休金投資東部房地產，保證獲利，已找來許多人共同投資，讓她聽了很心動，到銀行準備匯款130萬元。

因金額龐大，行員詢問她匯款用途，她直稱是要投資房地產，但說話支支吾吾似乎另有隱情，經行員檢視匯款帳戶察覺異狀，立即通報警方到場。

警方到場，與吳女深談後，她表示因日前於網路認識一名女性友人，稱有共同合夥投資房地產機會，需先匯款130萬元到友人的朋友的帳戶內，但她對於欲購買之房產狀況等皆不清楚。

警方提醒，假買房真詐財的案例層出不窮，且買房投資一事僅是友人片面說法並無購買證明，雙方投資也未簽訂合約，過去也有許多類似的詐騙案例，勸她切勿將血汗錢匯至不明帳戶，經警方及行員苦口婆心勸阻後，她終於打消匯款念頭，守住百萬退休金。

警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
Lulu不忍了「這才是我真正樣貌」！　超胸真面目震撼曝
LIVE／今傳確診破2萬！快篩陽塞爆急診　1重症含恨亡
快訊／今本土飆破2萬例？　陳時中14:00說明
小心被罰30萬！「自主回報」5點注意　1招認詐騙
台中BMW酒駕害死女友！　爸媽淚：早勸她不要在一起
西門町大地主遭騙3.5億！　誤信假新藥
「馬雲被抓」登熱搜！　阿里巴巴股價瞬間崩跌
快訊／不准快篩「吃感冒藥就會好」　偵查隊長遭拔官
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男開車夜遊旗津「怠速詭停路邊」 車上飄怪味...警一聞懂了

獨／抓酒駕鬼扯雞精被示眾！警怒告上司討國賠　贏了下場卻更慘

林園酒駕嫌「自開腳鐐」落跑太扯　分局公佈畫面引更多疑點

誰家的？桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕籲失主認領

國小主任偷吃同校護理師　正宮密錄「激戰片」嗆小三反挨告

酒駕自撞害女友亡…台中渣男落跑！死者爸媽淚控：蓄意謀殺

單手騎車滑手機！騎士追撞貨車亡　違停司機做這件事獲緩刑

低租高報詐領18萬補助　內湖「枸杞女里長」A錢存股票帳戶下場曝

碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

我的老婆不見了！　男一天3次謊報110要警幫找妻子...下場曝

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

2男開車夜遊旗津「怠速詭停路邊」 車上飄怪味...警一聞懂了

獨／抓酒駕鬼扯雞精被示眾！警怒告上司討國賠　贏了下場卻更慘

林園酒駕嫌「自開腳鐐」落跑太扯　分局公佈畫面引更多疑點

誰家的？桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕籲失主認領

國小主任偷吃同校護理師　正宮密錄「激戰片」嗆小三反挨告

酒駕自撞害女友亡…台中渣男落跑！死者爸媽淚控：蓄意謀殺

單手騎車滑手機！騎士追撞貨車亡　違停司機做這件事獲緩刑

低租高報詐領18萬補助　內湖「枸杞女里長」A錢存股票帳戶下場曝

碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

我的老婆不見了！　男一天3次謊報110要警幫找妻子...下場曝

快訊／新店議員初選出爐　前主播陳乃瑜以0.0064之差險勝黃琳

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

台版特斯拉董座等9人涉嫌掏空　淳紳：接獲起訴書後再對外說明

高雄市政府帶領優質農產品走向全世界　海外拓銷輔導說明會開跑

離奇徵才文！「本人有拖欠薪水不良紀錄」　大咖男星錄取2條件超奇葩

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

不斷更新／本土疫情連續破萬　企業爆員工確診相繼淪陷

說．流行／「帶著服裝與愛貓逃亡」　烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

社會熱門新聞

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

聯結車惡擋女駕駛　揮鐵條恐嚇下場曝

夫後位猛撞女家教　妻怒討200萬結局曝

富商送小三們保時捷、勞力士　法官挺正宮判賠

阿嬤上月老伴剛離開　板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡

即／不准快篩　南港偵查隊長遭記過拔官

高雄酒駕男解開手銬　逃離派出所

524萬保時捷停紅燈　遭賓士追撞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢認定貪污共犯就是他

劉冠軍盜2億逃亡　法官不沒收理由曝

誤信「賈博士」　西門町大地主遭騙3.5億

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多熱門

相關新聞

單車男不熟路況　內埔警助其家人會合

單車男不熟路況　內埔警助其家人會合

廖姓男子騎乘單車遊屏東縣萬巒鄉，不熟悉路況撞上施工鐵板跌倒受傷，內埔警方獲報處理，將他攙扶到路旁，確認他無礙，他也表達不需就醫，警方指引他與家人會合方向，讓他感激不已。

高雄男騎車到恆春途中「顧路」　警即時伸援手

高雄男騎車到恆春途中「顧路」　警即時伸援手

馬斯克母發文憶當年：14歲買股票漲3倍

馬斯克母發文憶當年：14歲買股票漲3倍

鑽石發財夢碎！精品公司5年吸2.3億　話術曝

鑽石發財夢碎！精品公司5年吸2.3億　話術曝

日買10張股票「將賺2500萬」　投入金額驚呆

日買10張股票「將賺2500萬」　投入金額驚呆

關鍵字：

潮州警察退休金東部房地產投資網友

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面