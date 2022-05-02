上班10年盜領14億！友利銀行資深職員挪用公款　助弟投資渡假村

▲南韓友利銀行遭資深男職員盜領614億韓元。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第2大全國性商業銀行「友利銀行」（우리은행，Woori Bank）日前傳出一名次長級的職員，從2012至2018年3次盜領共614億韓元（約新台幣14.2億元）的離譜案件。他不僅將盜領來的錢匯給胞弟，還匯款給移居澳洲的家人，4月27日向警方自首後，兄弟倆已遭逮捕。

根據韓媒《朝鮮日報》，友利銀行現年40多歲的男性職員利用自己次長級職位的身份，從2012至2018年起3次分別盜領173億韓元、148億韓元、293億韓元，前2次使用支票將錢領出，最後一次則透過銀行轉帳將錢匯款給胞弟的企業法人帳戶，其中自己使用500多億韓元、胞弟則使用100億韓元，直到銀行近日在管理儲蓄款時，才發現600多億韓元被職員盜領。

首爾南大門警察署表示，警方向兄弟倆調查供詞時，胞弟才坦承100億韓元中的其中80億韓元用於紐西蘭高爾夫球渡假村買地、認購債權資金時出現損失。

▲該名友利銀行男職員遭警方逮捕。（圖／達志影像）

另外，警方還發現該名男職員將盜領來的錢匯款給遠在澳洲定居的妻子、女兒等家人，不過當時友利銀行早已發現不對勁，於是急忙取消匯款，才讓這筆資金無法成功匯至澳洲。

不過由於該男職員最後一次盜領、匯款的時間點為2018年，距今已至少相隔4年，且男職員之後便撤銷經手的銀行帳戶，讓警方恐怕難以在短時間內釐清案情經過。

報導指出，男職員在友利銀行任職已超過10年，在盜領銀行款項時隸屬於企業改善部，其盜領的錢來自於南韓家電公司「大宇電子」（Daewoo Electronics）被掛牌出售時，參與企業收購的伊朗最大家電製造商Entekhab Industrial Group轉匯給友利銀行的契約保證金（即押金）。

首爾南大門警察署今（2）日下午1時30分派遣調查官前往位於首爾市中區的友利銀行總部進行搜索扣押。

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