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板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋一間義式餐廳1日發生瓦斯中毒致死的案件，28歲朱姓老闆跟26歲游姓女友與店貓「瑪麗」不幸喪命，而當地里長表示，2個月內多次向朱男反應，但找不到異味來源，因此沒有改善。對此，有網友直言「完全不同情」引起親友團怒火。

朱男與游女從大學交往至今，在阿嬤的支助下，於板橋區民權路開設義式餐廳，開業1年多累積不少忠實顧客，但1日店內瓦斯濃度突然飆到約2000ppm，導致兩人與店貓不幸喪命，讓阿嬤白髮人送黑髮人。

▲▼板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸。（圖／翻攝當事人臉書）

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▲▼朱男及游女因瓦斯中毒身亡，原因疑為快速爐母火未關閉，導致瓦斯燃燒不完全所致。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸。（圖／翻攝當事人臉書）

警消獲報到場，發現現場有濃濃瓦斯味，但瓦斯桶在後門外，店內又沒有瓦斯外洩的情形，懷疑是廚房烹煮用的快速爐母火未關閉，導致瓦斯燃燒不完全所致。據《三立新聞》報導，板橋建國里長李金城透露，餐廳樓上的住戶近兩個月都有反應聞到瓦斯味，曾和朱男一起尋找問題來源卻沒有結果，因此情況未改善。

有網友到朱男經營的餐廳粉專留言，「為什麼鄰居反應都不改善？好險只害到自己，如果因為你們便宜行事爆炸可不是只害到你們晚7天回家，本來還有點同情，看完里長說的完全不同情」，「找兩個月還找不到瓦斯漏氣就該暫時停業檢修，現在導致公共安全意外，真的好在今天沒傷及外人」，引起親友團及其他網友怒火。

網友看完紛紛留言，「人都往生了，那已經不是重點，替自己留點口德吧」、「看起來人家有試圖尋找只是未找到，人家家屬已經很難過了是也不需要這樣說話吧」、「嘴巴可以放乾淨一點，不是你的家人親友都覺得沒事，誰都沒有想要發生這些事情」、「妳的同情與不同情對死者有何意義？很重要嗎？」

▼網友爭論如下。（圖／翻攝餐廳臉書）

▲▼板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸。（圖／翻攝餐廳臉書）

▲▼板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸。（圖／翻攝餐廳臉書）

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