新北盼改「0+7免隔離」　陳時中：貿然實施確診恐驟增

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒中，地方政府也積極投入居家照護等政策，新北市市長侯友宜也提出「快篩視為確診是一定要走的路」和「居家隔離轉型計畫0+7免隔離」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，快篩陽性就當確診，每個地方都會增加一成多的病人，0+7也要看疫苗施打率，貿然實施可能會導致確診患者驟增。

本土案例已經連續單日破萬，尤其新北個案一直是全台最多，醫療量能壓力大，侯友宜日前也曾送居家隔離轉型計畫到指揮中心，盼改0+7免隔離模式，但遲遲沒下文。陳時中今回應，當時宣布3+4的時候，新北就有行文提出0+7，但當時建議要看看疫苗施打率。

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陳時中說，如果貿然在第三劑施打率還不夠高的時候實施0+7，可能會造成去診病人驟增，對疫情控制上不是一件好事，0+7這件事可以來想，但最主要還是要看疫苗涵蓋率，現在在疫情開放過程中，不宜貿然，以免造成太快太多的確診。

另外，針對快篩視同確診，陳時中也指出，這樣每個地方都會增加一成多的病人，對緩解也沒有幫助，並不是說採檢後病人自然會變少，而是PCR採檢降下來，住院數目反而大增，匡列的人也會增加，所以這時候馬上做，恐怕不適宜，但隨這疫苗施打越來越多，減少匡列強度倒是可以考慮，可以觀察這兩天疫苗施打情況，再來考慮。