指揮中心：確診者需24小時內「自主回報」　沒收到簡訊可能原因曝光

記者嚴云岑／台北報導

確診者自主回報系統5/1上線，指揮中心發言人莊人祥今（2）日公布最新數據，截至中午止總共發出2萬7510封簡訊，昨天發出7千多封，收到4600多封回覆，今日上午又發出2萬多封，呼籲民眾在收到簡訊24小時內要完成填寫，若確診當天沒收到簡訊通知，可能當時留存電話有誤，會請衛生局協助後續疫調追蹤。

本土疫情飆升，指揮中心今啟動「自主回報系統」，讓確診者填密切接觸者等資訊，加速後續追蹤管理作業。確診者須填寫4大題目，系統將另以簡訊方式發送接觸者造冊模板的下載網址給公司或學校聯絡窗口，由其啟動COVID-19相關應變措施，並將接觸者名冊主動提供所在地衛生局開立電子居隔單，及進行後續居家隔離者追蹤管理作業。

陳時中表示，自主回報系統目前還在轉換期，確診者可能會同時收到中央與地方資料，「至少要填一份」，而密切接觸者也不用填得落落長，只要填經常接觸者即可，例如住在透天厝的確診者，若同住家人沒有一起吃飯、上班時間也錯開者，就不須填在密切接觸名單裡，「在填寫時盡量精簡，效率才能更好」。

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最後，陳時中表示，未來自主回報系統將走向全面自動化，民眾正確填寫可讓電腦直接開單，把人工作業減到最低。而本土疫情已連4日破萬例，陳時中昨日在記者會上表示，預計5月底會來到高峰，屆時確診者增多，呼籲民眾接獲簡訊一定要填妥資料，「特別是最重要的那支聯絡電話」，填寫正確了，之後自動化系統才能展開。