怕「高清無碼照」被公布！醉騎士把警察當空氣　衝攔檢下場出爐

▲林男騎車違規迴轉後一路搖晃。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有酒駕前科的43歲林姓男子，30日深夜因騎車違規迴轉且一路搖晃為巡警發現，正當警方示意其停車受檢之際，林男加速連續跨越車道意圖躲避，經警方速追緝在路口將他攔下，並聞到渾身酒味，他辯稱沒看到警車不知道要停車，剛剛因工作事宜喝了一瓶啤酒，害怕加重處罰才會躱避，林男經酒測超標，依法移送偵辦。

▲▼警方對有酒駕前科的林男進行酒測，結果超標依法移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所副所長曾傳偉與同仁昨晚23時許，在桃園市桃園區春日路與經國路口執行巡邏勤務時，發現一名林姓機車騎士在路口違規迴轉，且有行車搖晃的情形，員警立即加速尾隨並廣播請其停車配合檢查，但騎士卻加速並又違規連續跨越車道意圖躲避。

員警迅速於春日路與民光東路口將其攔下，林男表示，沒看到警察不知道要停車，但滿身酒味，員警對他實施酒精測試達0.36MG/L，超過法定標準值，林男懊惱抱頭蹲在地上，他說與客戶接洽工作事宜時喝了一瓶啤酒，抱持僥倖心理上路，沒想到會遇到警察，因為曾酒駕被送法辦，害怕會加重處罰又被公布才會想躲避逃逸，全案依法移請偵辦。警方呼籲民眾勿存有僥倖心理，酒後駕車嚴重危害自身及他人生命安全，警方加持續加強執法強度，貫徹酒駕零容忍政策。