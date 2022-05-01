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「現在去搶快篩一定當盤子」　醫要2種人別排隊

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情嚴峻，全台民眾瘋搶快篩試劑。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲表示，如果不想當盤子，那就不要現在搶快篩，「我告訴你們還會再降，所以現在去搶的一定當盤子，不然就是放到過期丟掉。」

杜承哲在臉書說，如果你不是有家人要解除隔離、學校公司要求陰性證明，只是想知道自己無症狀或喉嚨怪怪是不是染疫，麻煩不要去排隊，不要囤貨；如果沒症狀、沒接觸，也想每天驗心安，多少快篩都不夠你用！那這樣別人真的要上班上課要求要用的，永遠也搶不到！

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼民眾排隊買快篩。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑,新冠肺炎,居家隔離3+4新制,居家照護,疫情。（圖／記者李毓康攝）

杜承哲指出，「我的同事也有人在吵說中央買不夠。欸，你在醫院欸，你真的有症狀，下去一樓當場就驗了，到底要看不知道哪裡來的群組訊息，或是道聽途說多久？這對你有什麼好處？」

杜承哲也說，家中如果沒有有糖尿病、腎臟病或心肺疾病的長者或兒童，血氧機的意義也不太大，「一個跟我一樣的40歲男性，如果無症狀，天天夾血氧之後，為了數字從99%變成95%，就害怕自己會不會快樂缺氧，事實上有點太過了。當然也不用一直戳鼻子，快篩不是贊安諾（抗焦慮藥物）。」

目前全台共有4965間藥局參與快篩實名制販售，民眾若想查詢販售地點與存量，健保署提供4種快篩存量地圖（如下），可快速找到住家附近藥局哪裡還有貨。

1.COVID-19實名制快篩試劑地圖
2.台灣COVID-19快篩試劑購買地圖
3.家用快篩熱度圖
4.LINE搜尋

▲▼快篩實名制 民眾排長龍等待購買。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾排隊買快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼快篩實名制 民眾排長龍等待購買。（圖／記者屠惠剛攝）

▼快篩實名制上路。（圖／指揮中心提供）

快篩實名制。（圖／指揮中心）

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