點3次咖啡「都是同個外送員」還請喝飲料！妹子暈船：輪到我脫單？

▲外送員請原PO喝飲料。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期疫情升溫，餐飲外帶、外送需求也增加，一名女網友表示，每天都會叫外送，最近他迷上連鎖飲料店的咖啡，訂了好幾次都是同個帥哥外送員送來，雖然對方戴著口罩+安全帽，但仍擋不住帥氣的光芒，甚至還請她多喝一杯飲料，僅見過3次面，原PO就暈船了，「害我整個心都是甜的」。

原PO在Dcard上發文，早上、下午通常是阿伯或是媽媽外送員居多，到了傍晚或是宵夜時間，就會有帥哥外送員。最近她迷上連鎖飲料店的咖啡拿鐵，訂了好幾次外送，都是同個外送員送來，雖然對方戴著口罩、安全帽，「感覺還是滿帥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料，日前外送員送咖啡來時，還請原PO喝一杯飲料，小小的舉動讓原PO內心小鹿亂撞，「害我整個心都是甜的，這是什麼暗示嗎？終於輪到我脫單？頭在暈」。文末她還附上外送員送的飲料，「我想問，對一個只見過三次面的人暈船是正常的嗎？」

貼文一出，網友們勸原PO快醒醒「頭在暈？是飲料裡面下藥了吧」、「搞不好安全帽拿下來禿頂」、「妳不會是第一個被送飲料的啦」、「頭在暈，要不要趕快快篩一下」、「口罩+安全帽，這是只看眼睛就暈嗎」、「至少把人家完整的五官看過再決定要不要暈吧」、「多請你的可能是別人棄單的」。

▼原PO喜歡上外送員。（圖／翻攝自Dcard）