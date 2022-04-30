36歲全癱女被丟「沙發躺12年」　全身爬蛆蟲、沾滿屎尿慘死

▲36歲女被遺棄沙發上12年，全身爬蛆、沾滿屎尿慘死。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

美國路易斯安那州日前發生一起恐怖的死亡事件，一名36歲女子萊西（Lacey Ellen Fletcher）今年1月被發現陳屍在家中沙發，死亡時身上爬滿蛆蟲及屎黃色體液，房間內充斥濃濃惡臭。檢警調查後認為，萊西父母未善盡照顧責任，才會導致萊西慘死在家，訊後依過失致死、二級謀殺罪起訴2人。

根據《皮卡尤恩時報》報導，36歲女子萊西患有閉鎖綜合症，這種疾病會造成患者除了眼睛之外，全身所有肌肉癱瘓，導致患者不能活動、不能說話，食衣住行及一切生活需求，全部必須仰賴家人照料。

萊西的父母今年1月3日突然報警，表示萊西在沙發上失去了呼吸心跳。當地警方趕到後，發現萊西的遺體相當恐怖，全身瘦骨如材，身上長滿褥瘡及蛆蟲，沙發上堆積著屎黃色體液，房間內充斥濃濃惡臭，生活環境極差。

▲驗屍官認為，萊西可能長達12年被放在沙發一角，從來沒有被人移動過。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

檢警調查後發現，萊西平常由64歲、65歲的父母照顧，由於罹患罕見的神經系統疾病，應該定期前往醫院治療，如今卻有20年沒有任何就醫紀錄，加上現場糟糕的環境，認為萊西應該是長期被父母忽視，最終才孤獨的死在沙發上。

另外，驗屍官根據萊西陳屍的沙發推測，萊西極可能長達12年，一直被放在沙發一角，從來沒有被人移動過。檢警最後依過失致死、二級謀殺等罪嫌，起訴萊西的父母。

萊西的父母供稱，女兒因為不想離開家裡，所以才沒有帶去看醫生，他們也有定期替女兒擦拭身體，並非12年都沒有移動過。萊西的媽媽還說，她前一天晚上看見女兒還有意識，直到隔天上前關心，才發現女兒死了。

當地法院5月2日將針對2項罪嫌作出判決，如果二級謀殺罪名成立，萊西的父母最重將面臨終身監禁。