只能給87分不能再高！醉駕35噸「公路坦克」　警開出30萬罰單

▲彭姓男子酒後開大貨車被員警攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名彭姓男子（56歲）27日上午酒後開著總重35公噸聯結車，違規行駛管制道路經過鳳山分局南成派出所，遭員警即時攔下，發現彭男渾身酒味，酒測值0.87毫克，當場對他扣車開單，警方表示，合併彭男各項違規情形，將付出至少30萬元的代價。

▲彭姓男子酒測值0.87毫克。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局南成派出所所長林卓材27日上午11時許，在派出所門口看到一部35噸聯結車行駛和成路由北往南，朝派出所方向而來。因「派出所門前道路屬管制路段，一般大貨車都不得行駛」，所長隨即和員警上前將車攔下盤查。

▲大貨車被扣後停在南成派出所前。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

駕駛彭姓男子遭攔停後，打開車門撲面而來陣陣濃厚酒味，彭男坦承在上工前「有小酌高粱酒」，警方依規定供水漱口並請配合酒測，經檢測酒測值0.87毫克，超標許多，當場開單扣車，並在警詢後將彭男依公共危險罪嫌移送高雄地檢署。

▲警方開出30萬元的罰單。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方還查出，彭男大貨車的駕照業已去年註銷，因此彭男的離譜行徑，依道路交通管理處罰條例第21條之一第一項第五款「駕駛執照業經註銷吊銷駕駛大貨車，處4萬至8萬元罰鍰」，第35條第三及第九項「酒精濃度超過0.55毫克處10萬元以上罰鍰及累犯處9萬元以上罰鍰」、第60條第二項第三款「不遵守道路標誌標線之指示、處新台幣900至1800元以上罰」(大型車貨車行駛公告管制區)、以及刑法185條之三駕駛動力交通工具而吐氣超過每公升0.25毫克以上，處3年以尤其徒刑併科30萬以下罰金，一趟酒駕估計彭男得付出至少30萬元的代價。