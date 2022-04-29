屏東男駕車突右偏「一路擦撞」烏龜翻　酒測值曝光

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓男子酒後駕駛自小客車返家途中，因突然打瞌睡，方向盤偏移，擦撞路旁4戶人家門前檳榔攤等物後翻車，自行爬出車內，人未受傷，嚇醒睡夢中的民眾，里港警方獲報處理，聞到他有酒味，酒測值0.45毫克 ，訊後依公共危險等罪嫌移送法辦。

▲屏東縣九如鄉九如路二段交通事故 。（圖／民眾提供，下同）

里港警分局九如分駐所今(29)日凌晨3時10分許接獲鄭姓駕駛人至所報案，於九如路二段發生交通事故，立即派員前往處理。

經查，租屋在九如鄉的鄭姓男子（25歲）獨自一人駕駛自小客車沿九如鄉九如路二段外側快車道南往北向直行，行經該路段時，因打瞌睡方向盤突然向右偏行，擦撞路邊水槽、檳榔攤位、普重機車、花盆、抽水馬達等物後翻車，翻車後駕駛人自行自車內爬出，沒有受傷，自行報警。警方發現該自小客車擦撞路旁3戶人家檳榔攤等物後，還向前衝20公尺車輛始翻覆，對他進行酒測，酒測值0.45毫克，訊後依公共危險罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

里港分局分局長鄭頴聰呼籲，民眾如有精神不濟情形，切勿疲勞駕駛，如有飲酒情形，更勿心存僥倖駕車，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

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