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援助烏克蘭孩童！　慈濟攜手聯合國兒童基金會在波蘭送大愛

▲▼慈濟與聯合國兒童基金會攜手合作為烏克蘭孩童及其家庭提供人道援助，台灣時間4月22日20點透過視訊簽署合作備忘錄。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予 圖／慈濟基金會、聯合國兒童基金會提供

佛教慈濟基金會與聯合國兒童基金會（UNICEF）為受到俄烏戰事影響的孩童們及其家庭提供急需的保護和服務，台灣時間4月22日晚上8點透過視訊簽署合作備忘錄，由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、聯合國兒童基金會美國辦事處執行長麥可‧尼恩惠斯 (Michael Nyenhuis) 代表簽訂，盼為戰火下的兒童及其家庭提供急需的人道關懷。

根據聯合國難民署(UNHCR)4月26日數據，俄烏戰事後超過531萬烏克蘭人跨越邊境逃到其他國家，聯合國兒童基金會統計有超過2百萬位兒童，其中有許多與家人分離或獨自前往，這些兒童也面臨更高的人口販運和剝削的風險。慈濟基金會支援聯合國兒童基金會為這些孩童及其家庭提供急需的安全保護，包含識別無人陪伴的兒童、心理支援及避免他們受到性剝削和虐待等傷害，預計執行該計畫投入金額將達一千萬美元。

▲▼慈濟與聯合國兒童基金會攜手合作為烏克蘭孩童及其家庭提供人道援助，台灣時間4月22日20點透過視訊簽署合作備忘錄。（圖／慈濟基金會提供）

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▲慈濟與聯合國兒童基金會簽署合作備忘錄，由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文(左)、聯合國兒童基金會美國辦事處執行長Michael Nyenhuis(右)代表簽訂。（圖為慈濟基金會提供）

聯合國兒童基金會私營部門募款及公共夥伴關係司司長，卡拉．哈達德．馬爾迪尼女士(Carla Haddad Mardini)指出，「受到戰爭影響的孩童們急需安全穩定的環境、以及兒童保護、醫療及教育等服務。目前聯合國兒童基金會團隊日以繼夜地在烏克蘭及鄰近的國家，提供難民兒童所需的援助。正因為有如佛教慈濟基金會等組織援助，我們的工作將會繼續幫助到更多的兒童。」

聯合國兒童基金會美國辦事處執行長Michael Nyenhuis指出，五百萬的孩童依然在烏克蘭，很多是被迫離開家園、學校、遠離一切，對於一個孩子來說，要生活安穩和健康的環境，所以烏克蘭國內或境外的援助工作都相當重要。Michael在簽署合作備忘錄說：「我們有相同的志向跟承諾，向最有困難的人伸出援手，尤其是孩童跟婦女，這是我們聯合國兒童基金會75年來的承諾，我們知道你們也有同樣堅定的承諾。」

▲▼聯合國兒童基金會在烏克蘭幫助戰火下的兒童和青少年藝術治療。（圖／聯合國兒童基金會提供）

▲聯合國兒童基金會在烏克蘭幫助戰火下的兒童和青少年藝術治療。（圖為聯合國兒童基金會提供）

▲▼慈濟與聯合國兒童基金會攜手合作為烏克蘭孩童及其家庭提供人道援助，台灣時間4月22日20點透過視訊簽署合作備忘錄。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟與聯合國兒童基金會攜手合作為烏克蘭孩童及其家庭提供人道援助，台灣時間4月22日20點透過視訊簽署合作備忘錄。（圖為慈濟基金會提供）

俄烏戰事後，佛教慈濟基金會在波蘭境內3個城市為烏克蘭難民家庭進行了9場物資發放與心靈關懷，預計在6月擴大援助1萬5千戶難民，救助物資包括現值卡、環保毛毯、睡袋、以及糧食。

佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，自俄烏戰事後，慈濟創辦人 證嚴法師時時刻刻關注著，慈濟對烏克蘭及鄰近國家所面臨的人道危機深感憂慮，不分宗教、種族或文化精神，持續以行動關懷孩童及其家人的健康與福祉。我們了解如此大規模的人道危機，絕非一己之力所及，需要更多政府、企業、非政府組織及在地社區等秉持著慈悲、感恩、尊重與愛齊行，為最需要的人提供援助。因此，慈濟基金會很榮幸與聯合國兒童基金會合作，提供急需的服務給那些深陷烏克蘭危機中的家庭及孩童。

▲▼慈濟與聯合國兒童基金會攜手合作為烏克蘭孩童及其家庭提供人道援助，台灣時間4月22日20點透過視訊簽署合作備忘錄。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟與聯合國兒童基金會簽署合作備忘錄，慈濟代表由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文致詞。（圖為慈濟基金會提供）

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