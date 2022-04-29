　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

炒高麗菜奪冠！十大熱炒菜品網路聲量排行　沙茶牛肉只排第五

▲▼高麗菜吃起來有微微的辣味。（圖／記者陳建竹攝）

▲炒高麗菜。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

許多民眾在聚餐時喜歡選擇到熱炒店用餐，除了能享用大火快炒的美味台式菜品，還能大口喝酒，炒熱聚餐的氣氛。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月「熱炒」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的十大熱炒菜品網路聲量排行，以及熱炒店人氣飲品有哪些。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友熱議十大熱炒店菜品網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議十大熱炒店菜品網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

觀察網友熱議的熱炒菜品，發現蔬菜類的「炒高麗菜」、「炒空心菜」及「炒水蓮」備受民眾關注。其中「炒高麗菜」更被網友稱為「必點不出錯」的熱炒佳餚，也有不少網友大讚「炒高麗菜甘甜，會一口接接一口」、「只有餐廳熱炒店剛炒好的高麗菜才是好吃的」，可見這道炒高麗菜的高人氣；而「炒空心菜」及「炒水蓮」同樣也是民眾熱議的炒青菜選項，有網友就表示「熱炒店蔬菜最喜歡炒空心菜」、「熱炒店必點水蓮」等。

▲客家小炒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另方面，冷盤類的「生魚片」也受到不少網友愛戴，其中更有許多熱炒店因生魚片新鮮便宜而聲名大噪，有民眾就表示「跟家人出去都吃熱炒店必點生魚片」；除此之外，「沙茶牛肉」、「三杯雞」及「鹹豬肉」等，也因口味偏重適合下酒，成為許多網友推薦的料理，常見網友直接發文表示「熱炒就是沙茶牛肉、炒鹹豬肉、客家小炒必點」、「沙茶牛肉，三杯雞，客家小炒，這些我都很喜歡」等。

▲網友熱議Top5配熱炒飲品網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議Top5配熱炒飲品網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

吃飯聚會總少不了來上一杯冰涼飲品，觀察熱炒店的人氣飲品品類，可發現民眾不外乎提到「酒精飲品」是配菜首選，不少網友講到「熱炒是吃氣氛，食物適合下酒，所以啤酒是重點」、「快炒店不喝啤酒去幹嘛的」、「吃熱炒就開仕高利達、蘇格登這類順口為主的威士忌啊」，認為吃熱炒搭配酒精飲品更能快速炒熱餐桌上的氣氛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

而對於不能喝酒的民眾來說，「碳酸」及「果汁」飲品也是選項之一，尤其「蘋果西打」、「芭樂汁」最常被提到，如「蘋果西打最好喝」、「熱炒必點芭樂汁，其次才是蘋果西打」、「熱炒店、台菜、海鮮餐廳一定都開芭樂汁」，也有人表示熱炒店的「三本柱是蘋果西打、黑松沙士、開喜烏龍茶」等。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
驚見Omicron變種2病毒！能躲「疫苗及免疫系統」　已擴散
本土確診連日破萬「還敢去內用」？網觀察：吃到飽客滿
亂倫11歲繼女15月！獸父認「多次逞性慾硬上」
快訊／首款家用唾液快篩來了！食藥署通過專案輸入
福原愛遭爆懷孕　近照「腫一圈驚見雙下巴」
身分證「這3數字」中1碼免費吃比薩　姓名諧音也有送
快訊／學生確診總數首破1萬！　22縣市1531所園校停課
李根大尉「帥氣近況」曝！跪左膝參與烏克蘭機密作戰
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊志良算快篩支出「-100+100=200」！高中數學成績曝：不代表人生

本土確診連日破萬「還敢去內用」？網觀察：吃到飽客滿

快訊／首款家用唾液快篩來了！食藥署通過專案輸入

快訊／學生確診總數首破1萬！單日+1626　22縣市1531所園校停課

父母哪句話最傷孩子的心　屏東家扶調查「你讓我很失望」才第3名

炒高麗菜奪冠！十大熱炒菜品網路聲量排行　沙茶牛肉只排第五

快訊／餐敘和染疫文化局長同一桌　台中教育局長楊振昇PCR陽性確診

【廣編】捷運盃校際街舞大賽報名倒數！代言人B.T.O.D帶高中生跳主題曲《SB的逆襲》

快篩陽＝確診？　台大醫曝實例：他每篩必陽「PCR才還清白」

金門+10！提早無症、輕症分流　啟用「神鷹營區」護醫療量能

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

楊志良算快篩支出「-100+100=200」！高中數學成績曝：不代表人生

本土確診連日破萬「還敢去內用」？網觀察：吃到飽客滿

快訊／首款家用唾液快篩來了！食藥署通過專案輸入

快訊／學生確診總數首破1萬！單日+1626　22縣市1531所園校停課

父母哪句話最傷孩子的心　屏東家扶調查「你讓我很失望」才第3名

炒高麗菜奪冠！十大熱炒菜品網路聲量排行　沙茶牛肉只排第五

快訊／餐敘和染疫文化局長同一桌　台中教育局長楊振昇PCR陽性確診

【廣編】捷運盃校際街舞大賽報名倒數！代言人B.T.O.D帶高中生跳主題曲《SB的逆襲》

快篩陽＝確診？　台大醫曝實例：他每篩必陽「PCR才還清白」

金門+10！提早無症、輕症分流　啟用「神鷹營區」護醫療量能

楊志良算快篩支出「-100+100=200」！高中數學成績曝：不代表人生

Omicron亞變種BA.4、BA.5能躲「疫苗及免疫系統」　全球已擴散21國

女婿出軌丈母娘！韓真實不倫案震驚李昇基　律師現身：不敢戀愛了

林孝程緊急升一軍　開路先鋒擔憂要做奇葩動作

本土確診連日破萬「還敢去內用」？網觀察：吃到飽客滿

JASONS更名Mia C'bon天母店首亮相！咖啡買1送1　聘用機器人店長

《長安十二時辰》被封神劇！易烊千璽17歲演機智天才吸粉

楊繡惠「誤介紹渣男給閨蜜」超自責！　曝反轉結局：行善定有好報

快訊／首款家用唾液快篩來了！食藥署通過專案輸入

國防部：劉任遠接任「空軍司令」　5月生效

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

即／台中+586　高風險熱點：大甲鎮瀾宮入列

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

今傍晚變天　3縣市飆36℃

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

今增2死！5旬男中症轉重症　確診到死亡僅4天

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

更多熱門

相關新聞

關西營區延燒熱炒店　同學妻發燒確診

關西營區延燒熱炒店　同學妻發燒確診

彰化關西營區群聚案到熱炒店持續延燒，今(10)日新增1例居家隔離中發病，縣府指出，1名高中同學的妻子(20多歲)施打2劑BNT，與丈夫去熱炒店參加同學會餐敘，4月5日、7日PCR採檢陰性，直至昨(9)日發燒，第3次採檢Ct值15.8，期間到過溪州、花壇及北斗啖土羊肉吃美食、線西觀光工廠、田中及員林搭火車。

彰化+1關西阿兵哥父親確診　到過7-11、埔心鄉公墓

彰化+1關西阿兵哥父親確診　到過7-11、埔心鄉公墓

士林夜市人氣美食TOP 6！

士林夜市人氣美食TOP 6！

美國妹體驗台灣熱炒！最愛這道菜　直播讓老爸氣噗噗

美國妹體驗台灣熱炒！最愛這道菜　直播讓老爸氣噗噗

中南部應酬「勸不了酒駕」還被酸超無奈

中南部應酬「勸不了酒駕」還被酸超無奈

關鍵字：

熱炒

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

YouTuber爽中樂透頭獎5560萬！直接引退

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面