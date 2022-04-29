藥師憂週末沒實名制快篩可賣　陳時中：藥局週日有開還是會配送

▲快篩實名制上路第二天，民眾一早在藥局門口排隊等待購買快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

家用快篩實名制開賣第二天，依舊有大批民眾在藥局門口排隊搶買。但第一線藥師反應，全國5千多家藥局僅這兩天有「全部配送快篩」，但到了明天，會只剩2202家配貨，甚至在星期天政府也沒有規劃新的量可販售。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，週日有些藥局會休息，不會強迫他們要開門賣，但本來就有開的的還是會配送。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，實名制快篩光是昨天就有近9成藥局完售，但不到一半的藥局有再配貨，甚至到了明天全國僅剩2202家藥局可買到快篩。藥師透露，星期天政府也沒有規劃配送新的快篩量給藥局販售，第一線藥局都接到許多買不到快篩的民眾給予的壓力，也盼指揮中心能調配某些區域量能較為緊迫的問題。

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陳時中則在疫情記者會說明，參與販售實名制快篩的藥局，一開始都是用平均78人份的配送，經過一兩次情況調查，有些賣得特別快、有些則會沒賣完，會再進行調配。他指出，週六也都會繼續配送，只是物流上會有些延遲，建議部分可上午開始、部分則留在下午，這樣會較均勻些。

陳時中提到，週日還是會販售，但主要是有些藥局會休息，只要休息的藥局就不會強迫要開門販售，若原本就有營業的一樣會繼續配發。