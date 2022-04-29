黑嘉嘉27年母胎單身　透漏「理想型條件」打槍阿滴

▲黑嘉嘉自揭仍是母胎單身。（圖／記者林敬旻攝，下同。）

文／CTWANT

「千年一遇美女棋士」黑嘉嘉，28日出席代言活動，現年27歲的她被問到何時可以甩掉「母胎單身」標籤？受訪時她回應：「還不行。」前陣子黑嘉嘉與阿滴合作拍片，兩人在網上的互動頗佳，男方更時常到她的社群留言互動，對於跟網紅阿滴有無發展可能？她則乾笑不予回應。

自招感情世界一片空白，不願多解釋與阿滴的關係，黑嘉嘉搬出人在美國的爸爸當擋箭牌，「我喜歡我爸爸的類型，脾氣很好、幽默體貼，爸爸是屬於健身類型。」稱讚老爸雖然已經71歲，但身材依舊維持得非常好。不過因為疫情影響，黑嘉嘉與爸爸已經有兩年半無法碰面。

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黑嘉嘉說爸爸原本今年要辦理依親簽證來台灣，可惜沒有過關，「因為來台灣依親的標準，是要20歲以下，可是我已經27歲了。」 雖然父女兩人暫時無法相見，她透露老爸下一站應該會轉往歐洲繼續旅遊。

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