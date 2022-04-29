【廣編】得金牌的地瓜！健司纖三薯領軍　歐洲評鑑摘四金

▲健司總經理黃俊杰以三好原則打造優質產品，讓消費者吃得安心。

圖、文／Kenji健司提供

為提供消費者具品質評價指標參考，有食品界奧斯卡稱號的品質評鑑機構—世界品質評鑑大賞（Monde Selection）最具權威。連續第三年獲得評鑑金牌獎的Kenji健司纖三薯，以地瓜切片、成份單純自然甜，大受評審喜愛；同時，健司的金黃起司蘇打餅、奶油胚芽蘇打餅、生奶油千層派，也都是今年獲金牌肯定的台灣之光。

健司纖三薯連續三年得金牌的秘訣就是以「三好準則」，也就是原料好、工藝好、味道好來製作。嚴選種植在台中到台南的57、66、73號品種地瓜，切片後低溫油炸，讓消費者吃到自然甜、不油膩的地瓜脆片。而且，地瓜纖維豐富、幫助消化，吃起來涮嘴，已成為許多消費者家庭搭配早餐、宵夜、追劇常備的好物。

Kenji健司總經理黃俊杰表示，產品通過認證，代表品質達到一定水準，尤其是歐洲具有米其林等級的廚師、歐洲白帽協會等專家評鑑，過程相對嚴謹，具有代表性，讓消費者選購時認明更安心。黃俊杰指出，纖三薯連續三年獲金獎，印證了品質與原料控管穩定，企業堅持以好的原料、工藝，製作好品質的產品，以真材實料提升國際知名度，並且幫助台灣農民提高精緻化農業價值，讓企業不但成為保障農夫專注種植好原料的力量，更符合企業永續發展（ESG）的精神。