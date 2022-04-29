遠東新世紀爆內鬼！貿易副理「回饋金大放送」　3.2億全送日商

▲遠東前貿易副理涉嫌以「回饋金」等名義白送客戶3.2億元，遭起訴背信罪。（圖／翻攝遠東新世紀）

記者劉昌松／台北報導

遠東新世紀公司李姓前副理，涉嫌在2008年到2016年間，利用負責接洽處理日本客戶的業務機會，私自承諾給日本公司高額回饋金，還陸續以貨品異常需退貨、運費補償、客訴補償等名義，擅自盜蓋公司印章核款，前後造成遠東3.2億多元損失，台北地檢署29日依背信、偽造文書等罪將李男提起公訴。

起訴指出，李男是在遠東新世紀原稱遠東紡織時代，就任時化纖總部固聚事業部貿易部副經理，負責銷售酯粒產品給日本寶特瓶製造大廠北海公司，2008年間，遠東為了拓展雙方交易關係，與北海公司簽約，約定酯粒產品會先賣給北海的子公司Hokuyo，再由Hokuyo轉售給北海，遠東公司會依各階段交易達到定額後，給予Hokuyo每公斤1到3日圓的回饋金。

契約本身說好，要依照交易數額計算回饋金，但負責與日方接洽業務的李姓副理，卻擅自向北海公司和Hokuyo公司承諾，回饋金總額會達到1.2億日圓，之後就開始私自盜蓋遠東化纖部的章，開立信用書，讓日方可以先用回饋金抵繳貨款。

之後李姓副理又上簽呈，佯稱日方客訴產品品質異常退貨，遠東為了公司聲譽答應退錢，李姓副理再把這筆錢包裝成回饋金名目，轉給日方公司，作為履行當初私人承諾的對價。

但是這幾番往來之後，導致遠東公司的應收貨款短少日圓6億多元，李姓副理為了避免東窗事發，在先前的回饋金契約到期後，仍持續從2009年開始，大量偽造遠東文件，讓日方公司繼續用回饋金抵扣貨款，甚至對日方公司提出的補償客訴、補償運費、價格折扣補償等要求，照單全收，直到遠東公司發現為止，李姓副理8年來虧空公款達3億2354萬餘元。