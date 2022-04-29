梅雨季偏熱雨少！「連日豪雨、冰雹、龍捲風」發生機率大增

▲五六月為梅雨季，預測今年雨量正常偏少。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年五、六月為梅雨季，中央氣象局預測，五月下旬有機會建立大尺度夏季季風環流型態，屆時西南季風可能抵台影響天氣，預計五到七月氣溫正常偏暖、雨量正常偏少，五月中下旬就可能有西南季風影響，注意極端天氣發生頻率較高，可能出現連日豪雨、雷擊強陣風、小範圍冰雹、龍捲風等劇烈天氣。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，夏季季風系統約於五、六月建立，屆時北邊冷空氣往北退，南邊暖氣團延伸到台灣上空，就會帶來較多降雨，梅雨季時滯留鋒徘徊台灣上空，可能帶來連日降雨，包括短時強降雨、冷熱交替明顯、極端高溫等狀況都會出現。

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▲受到全球暖化影響，極端天氣發生頻率增加，圖為嘉義4月23日下起冰雹雨。（圖／記者翁伊森攝）

梅雨季通常在五月開始，北部雨季較早，約在五月上旬，中南部則是五月中下旬，而每年梅雨雨量變化大，甚至可以差距三、四倍，因此難以精準推估雨量，不過據統計，近年來六月強降雨發生時間有變晚的趨勢，如去年的降雨就集中六月。

此外，近年來高溫日數出現時間越來越長，台北近年從五月開始就有35、36度以上高溫發生機會，且高溫持續到九月。近年來五月起高溫日數增加，以台北為例，五月就會出現35度高溫，六月則可能出現36到38度高溫，而七、八月出現38度高溫機率很高。

呂國臣指出，五月下旬有機會建立大尺度夏季季風環流型態，西南季風可能在五月中下旬到達台灣上空，若搭配梅雨鋒面就會出現較強降雨，預報顯示五到七月氣溫正常偏暖、雨量正常偏少，另提醒可能出現劇烈天氣，如短時強降雨、冰雹、龍捲風、豪雨、雷擊、強陣風等。

另外回顧今年春天天氣，今年二到四月冷熱交替明顯，氣溫正常偏暖，台北、玉山、蘇澳等氣象站均創下設站以來最高溫；雨量正常偏多，春雨較氣候平均值多兩成，較去年多一倍左右。