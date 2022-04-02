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直播意外！氣象主播發現龍捲風「正撲向自己家」　當場狂call兒子

記者張寧倢／編譯

美國全國廣播公司（NBC）華盛頓分部的氣象專家卡墨爾（Doug Kammerer）日前在新聞直播節目中，向觀眾播報龍捲風的預測路徑，但他卻突然驚覺龍捲風正朝著他家直撲而去，著急地直接拿起手機打回家，要孩子們盡快躲到地下室裡，當下完全無法顧及播報氣象的工作。

▲▼美國氣象專家直播時解說到一半，突然中斷播報，原來是因為他驚覺龍捲風將襲擊自己的家。（圖／翻攝自Facebook／Doug Kammerer）

▲美國氣象專家直播時解說到一半，突然中斷播報，原來是因為他驚覺龍捲風將襲擊自己的家。（圖／翻攝自Facebook／Doug Kammerer，下同）

根據《每日郵報》報導，卡墨爾3月31日正在NBC4電視台的新聞直播中解說天氣預報，當他看著龍捲風的預測路徑圖時卻突然驚覺，這場龍捲風正在一步步逼近他位於馬里蘭州城鎮切維蔡斯（Chevy Chase）的家中，隨即拿起手機播打電話，同時到一旁控制區將路徑圖的畫面放大，整個臉部都已超出鏡頭畫面，一時之間卡墨爾完全拋開了播報天氣的工作。

▲▼美國氣象專家直播時解說到一半，突然中斷播報，原來是因為他驚覺龍捲風將襲擊自己的家。（圖／翻攝自Facebook／Doug Kammerer）

更讓卡墨爾驚駭的是，仔細看完龍捲風預測路徑圖後，「這會直接穿過我的房子。」當他再次出現在畫面裡時，他將手機舉到耳邊對兒子說，「肯特（Kent）你在嗎？小子，我要你到地下室去，我們家有龍捲風警報，我要你和凱莉（Cally）以最快的速度下樓。」卡墨爾再次提醒兒子，帶著妹妹一起躲進地下室的臥室中，等待10到15分鐘，「現在立刻去。」

卡墨爾掛斷電話後以開玩笑的語氣圓場，「我必須警告我的孩子們，因為他們可能正在玩線上遊戲，沒看新聞。」事後，卡墨爾發文表示，這是個可怕的時刻，他心驚膽跳，當時老婆不在家，他意識到子女身處險境時，整顆心都沉了下來，孩子們不會特意看他報氣象，所以才必須在直播時打電話，「我以前從來沒有做過這種事，謝天謝地，他們是安全的。」

▲▼美國氣象專家直播時解說到一半，突然中斷播報，原來是因為他驚覺龍捲風將襲擊自己的家。（圖／翻攝自Facebook／Doug Kammerer）

影片在網路上迅速傳開，卡墨爾也在文中特別感謝大家給予的鼓勵。他補充，龍捲風最終確實如預估的一樣，在維吉尼亞州費爾法克斯郡（Fairfax）消逝，儘管有2家加油站遭到襲捲毀壞，但所幸沒有人員傷亡。

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