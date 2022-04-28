5成兒少害怕染疫死亡！停課居家「生活滿意度下降」6成想返校

▲台灣世界展望會與台大教授國內大調查，傾聽孩子吐露疫情下的心聲。（圖／台灣世界展望會）

記者林育綾／台北報導

台灣世界展望會公布《新冠肺炎疫情下的台灣兒童生活調查》，發現有55%經濟弱勢兒少自認非常害怕新冠肺炎，更有近5成（48%）非常害怕自身染疫失去性命。另外停課也導致部分孩童失去午餐、學習資源，身心也出現壓力，調查中不分社經地位的兒少，停課後生活滿意度明顯下滑，多達6成停課的孩子都期待回到學校上課。

台灣世界展望會與台大社會工作學系教授陳毓文合作，參與22國組成之「跨國兒童研究福祉研究調查計畫」，收集各國兒少在2021年新冠肺炎疫情下的生活樣貌，在台灣進行《新冠肺炎疫情下的台灣兒童生活調查》針對近2000位「10至12歲兒少」採網路問卷抽樣，由孩子們表述自身狀況。

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透過《新冠肺炎疫情下的台灣兒童生活調查》調查，讓向來隱沒無聲於社會角落的孩子，被疫情風暴席捲所遇的各種生活問題浮出水面，像是疫情停課期間，經常遇到網路連線障礙、失去營養午餐來源、替家裡擔憂家計，或提前成為獨自面對問題的小大人，整體調查顯示，疫情後經濟弱勢兒少明顯變得更不快樂。

其中5成半(55%)經濟弱勢兒少自認非常害怕新冠肺炎，近5成(48%)非常害怕自身染疫失去性命。而停課後，14%弱勢兒少面臨每天沒有足夠食物的困境，22%在家上課連線經常遇到斷線等網路問題，而原民弱勢兒少更仰賴捐贈或外界提供的數位工具資源（電腦、平板、網路等）。

▲國內孩子瀰漫對疫情的恐懼氛圍，超過5成(51%)兒少坦言對新冠肺炎「非常害怕」。（圖／台灣世界展望會）

另有超過2成經濟弱勢兒少提到，父母因疫情失業且未獲補助，近7成(68%)弱勢兒少擔憂疫情期間家裡錢不夠用。其中經濟弱勢兒少在停課期間，獲得家庭支持低於一般兒少，尤其反映在「爸媽或主要照顧者會聽我說話並在乎我」、「爸媽或主要照顧者會和我一起決定我的生活」方面，明顯較不足。

在疫情之前，學校、社福機構及社工，都是合力交織的支持系統，協助弱勢兒少安穩度日，陳毓文教授分析，疫情突如其來的衝擊，迫使部分支持系統暫停或改變，突顯出經濟弱勢家庭難以因應的高脆弱性，如何以「疫情風險社會」概念，提升保護家庭韌力的防禦因子，相當挑戰社會工作的應變力。

另外每遇到疫情停課，許多家長為安排孩子在家學習、飲食及教養負荷大感吃不消，調查反映出孩子在家亦倍感壓力，不分社經地位的兒少「生活滿意度皆明顯下滑」，約6成(61%)停課孩子期待回到學校上課，包含運用時間的方式、在學校所學事物、與朋友的關係、與同住者的關係等面向也都明顯受負向影響。

陳毓文教授引述焦點團體訪談中孩子吐露的心聲，包括「停課後看不到學校同學，就算和同學連線玩手遊也沒這麼好玩了。」他認為，學校不只是接受教育、認識朋友的地方，還能提供親子相處衝突的緩衝空間，校內老師則是發現及通報兒童在家受虐、受暴的重要來源之一，當孩子們在家時間增長，與同住家人發生衝突的機率便跟著提升。

▲展望會提醒，一旦留意有孩子疑似受暴或疏忽照顧等不當對待，速撥打110報案或113保護專線。（圖／台灣世界展望會）

展望會提醒，疫情、失業、物價攀升都是衝突發生的潛在壓力源，親友鄰舍守望更形重要，一旦留意有孩子疑似受暴、遭虐或疏忽照顧等不當對待，請速撥打110報案或113保護專線，讓孩子遠離傷害。

展望會也建議，在疫情蔓延的高峰期，防疫安全不能輕忽，但家庭照顧者宜穩住心情，規律運動及作息，傳達適度的疫情資訊給孩子，或陪孩子聊聊紓解情緒，關注生活的正向事物，以減少陷入過度恐慌所致負向身心狀況。

此外從COVID-19疫情爆發起，台灣世界展望會近600位全台社工以社群通訊軟體、手機APP等第一時間聯繫、了解所有受助兒少及家庭的生活景況，提供防疫資訊及情感支持，募集防疫物資及平板、筆電等遠端上課設備供弱勢兒少使用。去年起更在全台偏鄉籌設16間數位學習教室，並連結數位線上學習資源，讓孩子穩住生活，學習資源不中斷。