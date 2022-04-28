貨車失控「保齡球高速輾肉」7死2傷！沿路摧毀影片曝　噴恐怖火焰

記者鄭思楠／綜合報導

青海省海北藏族自治州祁連縣今年3月11日傍晚發生一起恐怖車禍，一輛貨車失控撞向檢查站，造成7人慘死，2人輕傷。今（28）日，青海警方公布車禍的監視器畫面，一輛紅色貨車失控衝下人行道，宛如保齡球般輾碎人群，強大的衝力直接將沿途設施全部恐怖摧毀，甚至一間房屋也當場被移為平地。

據《央視新聞》報導，2022年3月11日17時56分，在國道227線祁連縣峨堡鎮段，一輛由峨堡嶺開往西寧方向的貨車失控，造成7人死亡，2人輕傷。

▲車禍現場噴出恐怖火焰。（圖／翻攝自央視）

該貨車撞上了當地一個由彩鋼板建成的檢查點，造成7人死亡。其中2人是貨車駕駛室人員，2人是檢查站工作人員，其餘3人為群眾。

28日，青海警方通報事故過程，2022年3月11日17時50分許，甘肅籍葛姓司機駕駛一輛貨車，搭載1人，行駛至國道227線青海省海北州祁連縣峨堡鎮境內（長下坡路段），因車輛制動失效，導致車輛失控，衝向人行道撞向路側板房，造成包括葛姓司機及乘車人在內共7人死亡、2人受傷的較大道路交通事故。經查，葛姓司機因對路況不熟悉，操作不當，在長下坡路段行駛車速較快，頻繁制動，最終導致制動失效，車輛失控是造成事故的直接原因。